Ягодицы как орех: эксперт поделилась рабочей инструкцией

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

С чего стоит начать тренировки для ягодичных мышц

Упругие округлые подтянутые ягодицы без целлюлита – это вполне досягаемая мечта. Попа как орех давно стала синонимом женственности и идеальной фигуры, только достичь такого эффекта можно лишь при грамотном комплексном подходе, каком именно – на своей странице в Instagram рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина. К слову, она научила не допускать чувства голода в процессе похудения.

Специалист перечислила, кто чаще всего сталкивается с плоскими ягодицами. Она выделила несколько групп тех, кому сложно набрать мышечную массу в этой проблемной для них зоне.

Кто же обычно имеет плоские ягодицы:

Иллюстративное фото (pexels.com)

эктоморфы - худые от природы, едят много, но ягодицы не растут

любительницы длинных кардио - тренируешь тело на выносливость бегом? Так чередуй с силовыми

убравшие лишний жир, но забывшие про сохранение мышечной массы. Результат - жира нет, но и аппетитных ягодиц тоже

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Стоит помнить, что аэробные нагрузки не дают роста мышц. Поэтому, если начали тренироваться - не буксуйте на работе с собственным весом. Если хотите упругие формы, рабочие веса нужно постоянно повышать. Не забывайте давать ягодичным отдых - не качайте их каждый день.

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А вот план действий по питанию для роста мышц:

Иллюстративное фото (pexels.com)

при расчете КБЖУ к текущему весу добавляем +5 кг

профицит калорий (плюс к обмену веществ и расходу на тренировки). Для девушек рекомендую начинать с +300 ккал. Для парней - с +500 ккал.

белки - 1,5 г на 1 кг веса

углеводы - 5-6 г на 1 кг веса

жиры - 1-1,1 г на 1 кг веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

максимальное внимание чистоте питания = приоритет сложным углеводам, иначе вы будете набирать не мышцы, а жир.

грамотный тренинг. Не будет достаточного травмирования мышечной ткани - не будет роста, зато будет отлично набираться опять-таки жир.

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