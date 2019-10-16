Сідниці як горіх: експерт поділилася робочою інструкцією

З чого варто почати тренування для м'язів сідниць
Пружні округлі підтягнуті сідниці без целюліту – це цілком досяжна мрія. Попа як горіх давно стала синонімом жіночності і ідеальної фігури, тільки досягти такого ефекту можна лише при грамотному комплексному підході, якому саме – на своїй сторінці в Instagram розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина. До речі, вона навчила не допускати відчуття голоду в процесі схуднення.
Фахівець перерахувала, хто найчастіше стикається з плоскими сідницями. Вона виділила кілька груп тих, кому складно набрати м'язову масу в цій проблемній для них зоні.
Хто ж зазвичай має плоскі сідниці:
Ілюстративне фото (pexels.com)
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Варто пам'ятати, що аеробні навантаження не дають росту м'язів. Тому, якщо почали тренуватися - не буксуйте на роботі з власною вагою. Якщо хочете пружні форми, робочі ваги потрібно постійно підвищувати. Не забувайте давати сідничним відпочинок - не качайте їх кожен день.
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А ось план дій з харчування для росту м'язів:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
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