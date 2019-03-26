Гадкий утенок в 16: Вера Брежнева призналась, как изменила свою внешность

Певица Вера Брежнева имеет миллионы поклонников и регулярно получает звания "Самой красивой женщины", однако так было не всегда. В школьные годы она была настоящим гадким утенком, за что подвергалась издевательствам со стороны сверстников. 37-летняя артистка решилась показать, как она изменилась за 15 лет и откровенно призналась, какие именно манипуляции позволили ей превратиться в желанную красотку.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотоколлаж, на котором она запечатлена в возрасте 16-17 лет и 15 лет спустя - в 33 года. Разница поразительная - если с первого снимка на нас смотрит полноватый подросток в очках с ужасной стрижкой, то на втором мы видим уже красивую женщину с пышными волосами и ярким макияжем.

Фото: Вера Брежнева в 16 и 33 года (instagram.com/vbdiary)

При этом, по словам Брежневой, она не прибегала ни к каким радикальным методам коррекции внешности вроде пластических операций, в чем ее неоднократно подозревали.

"Я не участвовала в челлендже 10 лет, а сейчас нашла такую картинку в интернете)) Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33. Когда еще только начинали все эти уколы и тд, и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом - уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж - без папул ). Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось, а вот над волосами пришлось поработать. И лазерная коррекция зрения избавила меня от очков. Шея стала уже благодаря пилатесу ( в юности тягала железо в тренажерном зале). Конечно, тех знаний, которые у нас есть сейчас, тогда и не могло быть )) Но мне очень интересно: Что бы вы сказали сейчас себе 16-тилетней?" - написала певица.

Поклонники поблагодарили ее за искренность, а также засыпали вопросами о том, как можно так прекрасно выглядеть и поддерживать себя в форме.

"Вера, вот есть такие люди, которые могут о себе с юмором-вы знаете, они самые сильные! вы молодец!";

"Я бы себе 16-ней сказала- не стесняйся, не бойся быть собой, не будь как все.

Верь в себя! Не спорь с родителями. И будь по утрам к ним дружелюбной, потому что через 6 лет кого-то из них не будет в живых";

"Вера, а сейчас вы делаете такие процедуры как ботокс? И почему как многие звезды не наращиваете себе губы и ресницы?";

"Вера ведьма, молодеет и молодеет . Интересно, это вообще законно, так круто выглядеть?";

"Зачем вы отчитываетесь? Вы прекрасны и вы сама естественность! Это понятно и не вооруженным глазом, вы куколка и все изменения вам очень пошли ... вот что значит умно над собой поработать и ухаживать и вы прямо расцвели";

"У вас губы раньше пухлее были что ли. вы красотка. себе 16летней я бы сказала не жри, еще собирай деньги откладывай";

"Вера, я очень надеюсь,что Вы когда-нибудь прочитаете эти слова от души. Я спокойно отношусь к Вашему творчеству, но Вы безумно вдохновляете как женщина, грациозная, тонкая, нежная,безумно женственная и такая мудрая-пример для меня. Я желаю Вам от всего сердца бесконечно женского счастья и смеющихся глаз";

"В любом случае благодаря упорному труду и желание безграничному вы стали такой красавицей. Все внутри. Хорошее преображение - мотивация для многих";

"На первой фотографии, Вы выглядите гораздо старше!!! Сегодняшняя Вы - бомбезна!" - делятся эмоциями фолловеры исполнительницы.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева призналась в нелюбви к главному женскому занятию - шопингу.

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Кстати, дочь Брежневой, Соня Киперман, в купальнике восхитила точеной фигурой у бассейна.