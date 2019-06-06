Как есть фрукты летом: 4 главных рекомендации от специалиста по питанию

Лето – пора фруктов и ягод, и многие диетологи советуют именно в этот период налегать на них, "запасаясь витаминами". Но оказывается, меню, большей мерой состоящее из сырых фруктов и овощей, не так полезно, как кажется с первого взгляда. Согласно древней науке Аюрведе, фрукты и овощи по своей природе сырые, холодные, легкие. Они весьма полезны для организма и стимулируют его деятельность, но при переборе снижают Агни – силу пищеварительного огня. Что в свою очередь может привести к плохому усвоению питательных веществ и другим проблемам со здоровьем.

Диетологи советуют есть фрукты с умом (фото: unsplash.com)

Специалист по питанию (Высшая Школа тибетской медицины, ИТАМ) и Аюрведе Валентина Ивушкина уверена: с фруктами нельзя перебарщивать. Так как обилие холода "бьет" по поджелудочной и желудке. Также, по ее мнению, именно из-за переизбытка сырой пищи летом осенью у людей часто наступает обострение желудочных заболеваний, включая гастрит и панкреатит.

Запасаться витаминами нужно с умом (фото: unsplash.com)

Чтобы получить от фруктов максимальную пользу, Валентина советует следовать таким простым правилам:

Утром старайтесь обойтись без сырых фруктов, а также соков и смузи. Первый завтрак должен быть термически обработанным и состоять из неслизистых продуктов: это важно для пищеварительной, мочеполовой, гормональной и иммунной систем. А неслизистые фрукты, включая гранат, яблоко и ягоды, можно оставить на второй завтрак. Перед обедом весьма полезны фрукты сладкого вкуса, к которым относятся банан, арбуз и груша. Но важно употреблять их не менее, чем за 30 минут до еды. Таким образом, можно избежать вздутия и образования токсинов. Во время Ветра (с 2:00 до 6:00 и с 14:00 до 18:00) полезны тяжелые и питательные фрукты, например, банан. Вечером также можно съесть немного фруктов – но до ужина.

Правильное сочетание и чередование продуктов – залог правильной работы организма (фото: unsplash.com)

Также Валентина советует прислушиваться к себе и не забывать, что летом термически обработанная пища очень важна. Пользу организму принесут супы, рагу, бульоны, мясо, тушеные овощи и запеканки. Вполне возможно, что жарким вечером вам захочется только фруктов. Но порой к этому приводит банальная жажда. Для начала выпейте воды, и сможете понять, чего действительно требует организм. Старайтесь соблюдать баланс между теплой и холодной по свойствам пищей.