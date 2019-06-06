Як їсти фрукти влітку: 4 головних рекомендації від фахівця з харчування

Літо – пора фруктів і ягід, і багато дієтологів радять саме в цей період налягати на них, "запасаючись вітамінами". Але виявляється, меню, що більшою мірою складається з сирих фруктів і овочів, не так корисно, як здається з першого погляду. Відповідно до древньої науки Аюрведи, фрукти і овочі за своєю природою сирі, холодні, легкі. Вони дуже корисні для організму і стимулюють його діяльність, але при переборі знижують Агні – силу травного вогню. Що в свою чергу може призвести до поганого засвоєння поживних речовин і інших проблем зі здоров'ям.

Дієтологи радять їсти фрукти з розумом (фото: unsplash.com)

Фахівець з харчування (Вища Школа тібетської медицини, ИТАМ) і Аюрведи Валентина Івушкіна впевнена: з фруктами важливо не можна переборщити. Так як велика кількість холоду "б'є" по підшлунковій і шлунку. Також, на її думку, саме через надлишок сирої їжі влітку восени у людей часто настає загострення шлункових захворювань, включаючи гастрит і панкреатит.

Запасатися вітамінами потрібно з розумом (фото: unsplash.com)

Щоб отримати від фруктів максимальну користь, Валентина радить дотримуватися таких простих правил:

Вранці намагайтеся обійтися без сирих фруктів, а також соків і смузі. Перший сніданок повинен бути термічно обробленим і складатися з неслизистых продуктів: це важливо для травної, сечостатевої, гормональної і імунної систем. А фрукти, включаючи гранат, яблука і ягоди, можна залишити на другий сніданок. Перед обідом дуже корисні фрукти солодкого смаку, до яких відносяться банан, кавун, груша. Але важливо вживати їх не менше, ніж за 30 хвилин до їжі. Таким чином, можна уникнути здуття і утворення токсинів. Під час Вітру (з 2:00 до 6:00 і з 14:00 до 18:00) корисні важкі і поживні фрукти, наприклад, банан. Ввечері також можна з'їсти трохи фруктів – але до вечері.

Правильне поєднання і чергування продуктів – запорука правильної роботи організму (фото: unsplash.com)

Також Валентина радить прислухатися до себе і не забувати, що влітку термічно оброблена їжа дуже важлива. Користь організму принесуть супи, рагу, бульйони, м'ясо, тушковані овочі і запіканки. Цілком можливо, що жарким вечором вам захочеться тільки фруктів. Але часом до цього призводить банальна жага. Для початку випийте води, і зможете зрозуміти, чого дійсно потребує організм. Намагайтеся дотримуватися балансу між теплою і холодною за властивостями їжею.