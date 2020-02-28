Фитнес-тренер предупредил о топ-6 ключевых ошибках худеющих

Ошибки при похудении подстерегают, как новичков, так и тех не первый раз запускает этот процесс. Диетолог недавно уже назвала список продуктов, которые нельзя сочетать при похудении, что существенно поможет желающим освободиться от лишнего веса. А фитнес-тренеры дополняют, со своей стороны, предупреждением о шести ключевых ошибках, которые совершают практически все

1. Ошибка: Резкий старт

В большинстве случаев люди резко входят в питание и в тренировочный процесс. Как следствие это приводит к травмам, боли в мышцах и срывам.

Фото: (unsplash.com)

2. Ошибка: Сложность соблюдения режима питания и тренировок

Не каждый хочет и может считать калории и тренироваться по часу в тренажерном зале - в результате весь путь приходится держаться на силе воли и, как правило, ее не хватает на долго.

3. Ошибка: Отсутствие поддержки

Зачастую складывается так, что вы остаётесь один на один со своей проблемой. Вокруг вас все едят то, что хотят, и как правило это не здоровая пища. Естественно появляются желания делать то же самое. Я не говорю уже про ситуации, когда вас уговаривают есть то, что вы не хотите. В итоге напряжение накаливается и происходит срыв.

Фото: (unsplash.com)

4. Ошибка: Отсутсвие реального желания и причин сбрасывать лишний вес

Очень часто тренеры сталкиваются с тем, что человеку на самом деле все равно, он не знает зачем ему сбрасывать лишний вес. У него и так все хорошо, но из-за чьего-то мнения, он думает что ему нужно сбросить лишний вес. В этом случае очень часто люди говорят, что им лень или что у них не достаточно мотивации. На самом деле они просто не хотят, а важно быть честным с самим собой.

Фото: (unsplash.com)



5. Ошибка: Скука

Скучное питание, скучные однотипные тренировки дома, не с кем обсудить своё похудение, новый образ жизни итд. Все думают что им не хватает силы воли, упорства, а на самом деле причина банальна - скука. А если скучно, становится не интересно и вы срываетесь.



6. Ошибка: Отсутствие понимания с чего начать

Как часто нам рассказывают что делать в общем, но не дают конкретных рекомендаций. Когда человек не понимает что делать - он саботирует и переносит на другой день.

Фото: (unsplash.com)



Напомним, диетолог Альбина Комиссарова развенчала популярный миф о продуктах, от которых толстеют.