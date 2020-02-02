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Питание для гладкой и сияющей кожи: какие продукты нужно исключить из рациона

Lite » Еда 02.02.2020 - 08:37
Питание для гладкой и сияющей кожи: какие продукты нужно исключить из рациона
Иллюстративное фото (pexels.com)

Нередко воспаления на лице вызваны именно неправильным питанием

К сожалению, акне, высыпания на лице могут возникнуть как в молодом, так и более старшем возрасте. Высыпание - это всегда воспаление, которое, чаще всего, провоцируется питанием. Нутрициолог Анна Елькина, которая ранее перечислила 10 продуктов, которые взбодрят лучше кофе, рассказала на своей странице в Instagram, какие продукты следует исключить из рациона для гладкой и сияющей кожи.

Убираем из рациона:

Кофеин, так как он сушит, обезвоживает, разрушает коллаген и эластин, ухудшает цвет лица и провоцирует воспаления.

Питание для гладкой и сияющей кожи: какие продукты нужно исключить из рациона

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сахара, они провоцируют инсулинорезистентность, повышают выработку кожного сала, ускоряет процесс старения за счет гликации. Вы прекрасно знаете, что необходимо убрать сахар, сладости, фруктозу и помните про гадости, вроде патоки, крахмала и про сахзамы.

Питание для гладкой и сияющей кожи: какие продукты нужно исключить из рациона

Иллюстративное фото (pexels.com)

Трансжиры - как вы думаете, куда им идти в вашем организме? Они прекрасно идут на лицо в виде высыпания. Исключаем рафинированные масла, маргарин, соусы, майонезы, колбасы, сладкие йогурты, жирные сыры.

Молоко и кисломолочная продукция - ⠀ведут к повышению инсулина, содержат лактозу - молочный сахар. А еще молочка из магазина напичкана гормонами. Убираем молоко, кисломолочку, творог, йогурт, кефир, сыр.

Питание для гладкой и сияющей кожи: какие продукты нужно исключить из рациона
Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что диетолог Алла Манайкина рассказала, стоит ли исключать завтрак перед утренней тренировкой.

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