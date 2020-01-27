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Фитнес-инструктор объяснила, как грамотно начать тренировки людям с очень большим лишним весом

Lite » Красота 27.01.2020 - 08:37
Фитнес-инструктор объяснила, как грамотно начать тренировки людям с очень большим лишним весом
Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Упражнения ни в коем случае нельзя исключать даже при самом большом лишнем весе

Фитнес-инструктор и эксперт по здоровому похудению Катя Медушкина расскзала, с чего начать заниматься физическими упражнениями людям, чей вес перевалил за сотню килограммов. Для людей с большим лишним весом необходим особый подход в тренировках, чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе и суставам, проблемы с которыми могут надолго поставить под запрет посещение спортивного зала. Кстати, стало известно, что есть на завтрак, чтобы получить максимальный заряд бодрости на весь день и похудеть.

Фитнес-инструктор объяснила, как грамотно начать тренировки людям с очень большим лишним весом

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

"Стрелка на весах перевалила за 120 кг - и вы делаете вывод, что спорт вам противопоказан. Отныне можно валяться на диване и жалеть себя. А я говорю, что даже с таким весом не только можно, но обязательно нужно заниматься спортом. Только делать это надо с умом", - утверждает диетолог с большим опытом работы.

Фитнес-инструктор объяснила, как грамотно начать тренировки людям с очень большим лишним весом
Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Любое здоровое снижение значительного лишнего веса лежит на трех китах:

1. Профессиональное медицинское обследование. Самодиагностика при ожирении опасна.
2. Регулировка питания с грамотно выстроенным балансом БЖУ, с правильной индивидуальной калорийностью.
3. Регулярность в физических нагрузках. Недостаточно просто подобрать тренировочный комплекс. Если действительно хотите получить результат, забудьте о лени и отговорках.

Фитнес-инструктор объяснила, как грамотно начать тренировки людям с очень большим лишним весомИллюстративное фото: (unsplash.com)

Теперь коротко о том, как нужно тренироваться:

При избыточной массе тела большая нагрузка приходится на сердечно-сосудистую систему и суставы. Поэтому вся ваша тренировочная активность должна проходить под девизом "Не навреди!"⠀

Следите за пульсом. Учтите, что у полных людей высокая частота сердцебиения достигается быстрее. Если заметили, что одышка усилилась, а пульс зашкаливает, поступательно останавливайте тренировку и восстанавливайте дыхание и пульс.

Упражнения выполняйте аккуратно, без рывков и толчков, строго соблюдая правильную технику.

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