Фітнес-інструктор пояснила, як грамотно почати тренування людям з дуже великою зайвою вагою

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Вправи ні в якому разі не можна виключати навіть при самомій великій зайвій вазі

Фітнес-інструктор і експерт по здоровому схудненню Катя Медушкина розповіла, з чого почати займатися фізичними вправами людям, чия вага перевала за сотню кілограмів. Для людей з великою зайвою вагою необхідний особливий підхід у тренуваннях, щоб не нашкодити серцево-судинної системи та суглобам, проблеми з якими можуть надовго поставити під заборону відвідування спортивнї зали. До речі, стало відомо, що їсти на сніданок, щоб отримати максимальний заряд бадьорості на весь день і схуднути.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

"Стрілка на вагах перевалила за 120 кг - і ви робите висновок, що спорт вам протипоказаний. Відтепер можна валятися на дивані і жаліти себе. А я кажу, що навіть з такою вагою не тільки можна, але обов'язково потрібно займатися спортом. Тільки робити це треба з розумом", - стверджує дієтолог з великим досвідом роботи.



⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Будь-яке здорове зниження значної зайвої ваги лежить на трьох кітах:

1. Професійне медичне обстеження. Самодіагностика при ожирінні небезпечна.

2. Регулювання раціону з грамотно побудованим балансом БЖУ, з правильною індивідуальною калорійністю.⠀

3. Регулярність у фізичних навантаженнях. Недостатньо просто підібрати тренувальний комплекс. Якщо дійсно хочете отримати результат, забудьте про лінь і відмовки.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Тепер коротко про те, як потрібно тренуватися:

При надлишковій масі тіла найбільше навантаження припадає на серцево-судинну систему, суглоби. Тому вся ваша тренувальна активність повинна проходити під девізом "Не нашкодь!"⠀

Слідкуйте за пульсом. Врахуйте, що у повних людей висока частота серцебиття досягається швидше. Якщо помітили, що посилилася задишка, а пульс зашкалює, поступово зупиняйте тренування і відновлюйте дихання і пульс.

Вправи виконуйте акуратно, без ривків і поштовхів, суворо дотримуючись правильної техніки.

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