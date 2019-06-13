Ей точно скоро 50? Дженнифер Лопес демонстрирует роскошную фигуру в соблазнительном боди

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица поделилась зажигательным кадром с концерта

Дженнифер Лопес, которая сейчас находится в концертном туре в честь своего 50-летия, не устает радовать поклонников в Instagram все новыми и новыми фото. Несколько часов назад на странице знаменитой красавицы появился очередной яркий кадр. Она собралась в новый город, на пути у нее Сакраменто. Об этом Дженнифер и заявила, опубликовав красноречивое фото.

Новый концертный образ певицы взорвал сеть (фото: instagram.com/jlo)

Кадр сделан во время выступления: Лопес соблазнительно прогнулась, откинув назад волосы. Концертный костюм певицы подчеркнул выдающиеся бедра и стройные ноги Лопес. Образ составили боди тигровой расцветки с длинным шлейфом, колготки сеточкой, сплошь покрытые кристаллами, блестящие туфли на высоких шпильках, а также высокие перчатки. Никуда не делась также фирменная укладка популярной певицы и выразительный макияж. Лук как всегда получился более чем чувственным!

Певица отправилась в Its My Party Tour (фото: instagram.com/jlo)

Такой живой и экспрессивный кадр тут же "взорвал" сеть. Дженнифер получила массу комплиментов и приятных слов. Как всегда, не обошлось без восхищений, как можно выглядеть столь сногсшибательно в почти 50 лет.

Дженнифер обожает стильные наряды (фото: instagram.com/jlo)

К слову, специально для концерта признанной иконе стиля разработали целый гардероб. Помимо блестящих сценических нарядов он включает и более практичные вещи. Так, перед началом гастролей она продемонстрировала стильную джинсовую куртку с собственным портретом, разработанную для нее дизайнерами американского бренда Guess. Затем показа комфортный костюм в спортивном стиле с фирменным же принтом.

Неувядающая красота певицы не дает покоя многочисленным фанатам (фото: instagram.com/jlo)

Что касается своего цветущего внешнего вида, который из года в год становится только краше, то тут никаких секретов. Певица не раз рассказывала, что первое правило для нее – сбалансированное питание и много воды. Она доверяет разработку меню собственному диетологу, который расписал завтрак, обед и ужин Дженнифер. Также она обожает спорт и йогу, что часто демонстрирует в своем микроблоге. А кожу она балует любимыми продуктами и регулярными процедурами. Фавориты красавицы – крем Dr. Hauschka’s Rose Day Cream и аппарат Althera.