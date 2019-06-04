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Модная икона: Дженнифер Лопес покорила красную дорожку CFDA эффектным нарядом и стальным прессом

Lite » Мода 04.06.2019 - 10:35
Модная икона: Дженнифер Лопес покорила красную дорожку CFDA эффектным нарядом и стальным прессом
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

49-летняя звезда получила престижную награду

Дженнифер Лопес в который раз доказала, что достойна звания иконы стиля. Вчера, 3 июня, прошла церемония награждения The Council of Fashion Designers of America, посвященная ведущим деятелям индустрии моды. 49-летняя суперзвезда была удостоена престижной награды CFDA Fashion Icon Award. На мероприятие она пришла в эффектном наряде от Ralph Lauren.

Модная икона: Дженнифер Лопес покорила красную дорожку CFDA эффектным нарядом и стальным прессомПевица стала главной звездой красной дорожки (фото: instagram.com/ralphlauren) 

Ослепительный наряд был изготовлен на заказ и состоял из топа-водолазки, украшенного кристаллами, и пышной длинной юбки с огромным шлейфом и резинкой на талии в спортивном стиле. Из аксессуаров на ней были серьги Harry Winston с бриллиантами в 3,23 карата и кольцо Harry Winston с бриллиантами 2,44 карата. Завершили яркий образ сверкающий клатч и ярко-красные туфли на платформе. А также высокий хвост и яркий макияж в коричневых тонах.

В торжественной речи она сказала: "Я люблю моду. Я выросла в Бронксе, и быть здесь сегодня вечером, среди всех этих дизайнеров и художников, удостоиться награды за то, что я люблю делать в любом случае – это как сон, я очень взволнована!"…

Модная икона: Дженнифер Лопес покорила красную дорожку CFDA эффектным нарядом и стальным прессом

Модная икона: Дженнифер Лопес покорила красную дорожку CFDA эффектным нарядом и стальным прессомДженнифер Лопес на CFDA (фото: www.instagram.com/jlo) 

На своей странице в Instagram поделилась ярким кадром. Фото она подписала: "Оранжевый – новый черный. Благодарна и смиренно получила сегодня награду @cfda Fashion Icon. Ral Спасибо @ralphlauren за этот красивый внешний вид!"
Поклонники поспешили поздравить свою звезду, а также выразить восторг от ее наряда и заодно – от идеального пресса.

  • Это так красиво!
  • Удивительный цвет, но пресс более удивительный
  • Хочу, чтобы после двух детей у меня был такой живот
  • Икона
  • Оглушающая
  • Платье, чтобы умереть и пресс, чтобы дать нам жизнь
  • Оранжевый просто стал моим новым любимым цветом, ты выглядишь невероятно
  • Огонь!
  • Поздравляю, королева
  • Королева моды
  • Платье потрясающее, но посмотрите на этот животик!
  • О боже!
  • Она сделала это опять!

Модная икона: Дженнифер Лопес покорила красную дорожку CFDA эффектным нарядом и стальным прессомДженнифер Лопес ослепила поклонников эффектным нарядом (фото: instagram.com/cfda) 

На красной ковровой дорожке она появилась вместе с возлюбленным Алексом Родригесом. К слову, недавно Дженнифер призналась, что со свадьбой они спешить не намерены. Вскоре поп-королева отправляется в большой концертный тур, у ее будущего супруга также масса проектов. А поскольку свадьба должна пройти на высоте, они решили не спешить.  

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Новости Украины певецДженнифер Лопесмода
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