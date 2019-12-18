Элина Свитолина показала эффективные упражнения для упругих ягодиц и стройных ножек (видео)

Элина Свитолина не часто балует поклонников обновлениями в сети. Несмотря на “дух Рождества”, который витает в воздухе, и предстоящие новогодние праздники, украинская теннисистка активно тренируется и готовится к предстоящим теннисным сезонам. Многотысячной армии подписчиков в сети instagram Свитолина показала уникальное видео из зала, продемонстрировав фрагмент действительно насыщенной тренировки.

Так, на опубликованном видео можно почерпнуть серию полезных упражнений для ежедневного воркаута. К слову, показанная Свитолиной тренировка отлично подойдет для проработки мышц ног, а также ягодиц. Так что обратите на это внимание! К примеру, спортсменка выполняет глубокий присед со штангой. А также серию различных подъемов с препятствиями.

“Если вы не делаете посты после занятий в тренажерном зале, вы вообще не занимались”, - в шутку подписала видео Свитолина.

Видео: instagram.com/elisvitolina

Интересно, что как раз до публикации видео Свитолина показала во всей красе результат упорных тренировок. А именно - свои спортивные подтянутые формы. В кадре спортсменка позирует на фоне панорамного окна, из которого открывается роскошный вид на море, пальмы, обзорное колесо. Кстати, снимок был сделан в Дубае, где отдыхала Элина. Фигура Элины в тени, однако это не мешает рассмотреть ее формы.

“Вид имеет значение”, - подписала фото Свитолина.

Элина Свитолина в Дубае (фото: instagram.com/elisvitolina)

Напомним, что в ноябре украинская спортсменка прилетала в Киев, где презентовала свой благотворительный фон. При этом красотка посетила парочку ТВ-эфиров. К примеру, для съемок в программе “Сніданок з 1+1” Элина выбрала летнее платье с цветочным принтом от одного из украинских брендов.