Експерти з'ясували, яке масло є корисним для здоров'я чоловіків

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Чоловікам рекомендують дієту, збагачену бавовняним маслом

Дієта, збагачена бавовняним маслом, покращує рівень холестерину у молодих чоловіків, що сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Про це інформує портал МedicalХpress.

Медики провели амбулаторне дослідження серед чоловіків віком від 18 до 45 років, які страждають від захворювань, які супроводжуються утворенням надлишкового жиру в організмі.

Під час експерименту вчені хотіли з'ясувати, як дієти з високим вмістом бавовняної та оливкової олій вплине на ліпідні профілі. Виявилося, що в учасників рівень холестерину і тригліцеридів помітно знизився, коли вони дотримувалися дієти зі страв з високим вмістом бавовняної олії.

Фото: (pixabay.com)

Середнє зниження склало 8% загального холестерину, зниження ліпопротеїнів низької щільності - на 15% і зниження рівня тригліцеридів - на 30%. Бавовняна дієта також підвищила рівень "хорошого холестерину" на 8%.

Таким чином вчені прийшли до висновку, що жирна кислота, яка міститься в бавовняному маслі, може допомогти запобігти накопиченню зайвих тригліцеридів.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, вживання якого продукту сприяє схудненню.

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Відео: РБК-Україна