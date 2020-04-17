Эксперты рассказали, какой продукт является лучшим иммуномодулятором

Красная икра – символ праздничного стола. Деликатес стал более доступным, поэтому полакомиться бутербродами или блинами с икрой можно всей семьей. Но не все знают, что употребление икры – это не только вкусно, а еще и полезно. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, чем полезна красная икра для организма, в каком количестве ее следует употреблять, и для кого этот деликатес строго запрещен.

Весной, в период ослабления иммунитета такой продукт, как красная икра, очень уместен в нашем рационе – уверенны врачи.

«Если нам подходит эта икра и мы ее начинаем есть – это лучший иммуномодулятор для человеческого организма. Потому что в ней собраны все аминокислоты, а мы должны понимать, что мы, люди, без аминокислот жить не сможем», – поделилась диетолог Людмила Гончарова в эфире канала «Украина».

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Специалисты объясняют – красная икра на 30% состоит из белка, такой продукт питательный, легко усваивается и укрепляет иммунитет. Сейчас, весной, а тем более во время карантина – это очень важно. А еще икра может стать частью диеты – рассказывают специалисты.

«В красной икре вообще нет углеводов. По своему белковому составу она не уступает мясу – это может быть полезно людям, имеющим лишний вес. Сейчас очень популярны низкоуглеводные диеты, например, диета Аткинса или диета Дюкана», – рассказал врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин.

А вот ограничиться от употребления икры специалисты советуют детям до 4 лет и людям с заболеванием почек или сердечно-сосудистой системы.

«Если ничего не беспокоит, вы, в принципе, прекрасно себя чувствуете и нет воспалительных процессов пищеварительной системы, тогда рекомендуемая доза употребления икры – примерно 1-2 десертные ложечки или столовая ложка в день», – отметила врач-эндокринолог, диетолог Галина Незговорова в программе «Ранок з Україною».

Поэтому для хорошего самочувствия праздничный стол на Пасху стоит разнообразить и не обязательно салатами с майонезом. Кроме традиционных пасхальных яиц и пасхи, специалисты советуют не забыть про зелень, овощи и морепродукты, и тогда застолье будет только на пользу.