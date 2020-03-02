Эксперты поделились простыми правилами для достижения хорошей физической формы

Журналисты программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», с помощью советов экспертов выяснили, когда и как есть, чтобы потом не пришлось изнурять себя чрезмерными диетами.

С приходом весны миллионы украинцев хотят привести себя в форму после зимних праздников и сразу хватаются за различные диеты. Но при этом желаемый результат так и остается недостижимым. Ведь такие диеты для ослабленного зимой организма неэффективны. На самом деле просто надо есть правильно!

«Нет диеты имени кого-то, которые могут подойти каждому – такого не бывает. Когда ты себя правильно кормишь – это совсем другое состояние, ты чувствуешь счастье... пищевой оргазм», – прокомментировала диетолог Людмила Гончарова в эфире канала «Украина».

Поэтому, первое правило здорового и правильного питания – это режим приема пищи. Неотъемлемым базовым компонентом правильного питания также является вода. А еще 3 важные составляющие – белки, жиры и углеводы.

«Белок очень важен для организма, чтобы он развивался правильно. Жир должен быть насыщенным – в мясе, рыбе, яйцах, холестерин тоже нужен – из него гормоны», – рассказала диетолог.

Особое внимание эксперты советуют уделять именно углеводам. Они бывают быстрыми: именно такие есть в любимых шоколадках и печенье. Эти углеводы слишком быстро усваиваются, но притупляют голод лишь на некоторое время. В отличие от сложных углеводов, которые, к примеру, содержатся в крупах.

Но хуже для организма – стресс. Спортивный реабилитолог отметил – чтобы не стрессовать, надо двигаться. И речь идет не об изнурительных тренировках, а о легких упражнениях, которые под силу каждому.

«Это дыхательная гимнастика, просто правильно подышать – 5 секунд максимально глубокий вдох и медленный выдох тоже 5 секунд. Все, что мы делали в школе, вспомните эти простые движения – 4 круга на каждый сустав – это будет лучшим минимумом, а в результате получите прекрасный максимум», – посоветовал спортивный реабилитолог Руслан Гайдай.

Поэтому если вы действительно хотите всегда иметь хорошее самочувствие и выглядеть как звезда, не мучайте себя диетами, а просто:

- Пейте достаточно воды;

- Выбирайте сложные углеводы – это привычные для нас крупы: гречка, булгур, пшено и цельнозерновой хлеб;

- Отдавайте предпочтение такому мясу, как курятина, телятина и индюшатина;

- Ешьте больше овощей и фруктов;

- Выделяйте 10 минут в день для спорта.

А самое главное, при таком питании даже не надо отказываться от любимых сладостей! Если хочется – всегда можно позволить немного. Кстати, звезды тоже себе ни в чем не отказывают и потребляют все, но дозировано, или отдают предпочтение отдельным продуктам. Например: Мадонна любит есть «морские овощи», преимущественно салаты из морских водорослей; певица Тина Кароль любит морепродукты, но не ест копчености, хлеб и сладости, а Олег Винник обожает баловать себя сладеньким, но часто заменяет их на фрукты.