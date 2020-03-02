Експерти поділилися простими правилами для досягнення гарної фізичної форми

Журналісти програми «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», з допомогою порад експертів з'ясували, коли і як їсти, щоб потім не довелося виснажувати себе надмірними дієтами.

З приходом весни мільйони українців хочуть привести себе в форму після зимових свят і одразу хапаються за різні дієти. Але при цьому – бажаний результат так і залишається недосяжним. Адже такі дієти для ослабленого зимою організму неефективні. Насправді ж – просто треба їсти правильно!

«Немає дієти імені когось там, які можуть підійти кожному – такого не буває. Коли ти себе правильно годуєш – це зовсім інший стан, ти відчуваєш щастя… харчовий оргазм», – прокоментувала дієтолог Людмила Гончарова в ефірі каналу «Україна».

Тож, перше правило здорового і правильного харчування – це режим прийому їжі. Невід’ємним базовим складником правильного харчування також є вода. А ще 3 важливі складники – білки, жири та вуглеводи.

«Білок дуже важливий для організму, аби він розвивався правильно. Жир має бути насиченим – у м’ясі, рибі, яйцях, холестерин теж потрібен – з нього гормони», – розповіла дієтолог.

Особливу увагу експерти радять приділяти саме вуглеводам. Вони бувають швидкі: саме вони є в улюблених шоколадках та печиві. Ці вуглеводи занадто швидко засвоюються, але притупляють голод лише на деякий час. На відміну від складних вуглеводів, які, наприклад, містяться у крупах.

Але найгірше для організму – стрес. Спортивний реабілітолог зазначив – аби не стресувати, треба рухатися. І йдеться не про виснажливі тренування, а про звичайні вправи, які під силу кожному.

«Це дихальна гімнастика, просто правильно подихати – 5 секунд максимально глибокий вдих і повільний видих теж 5 секунд. Все, що ми робили у школі, пригадайте ці прості рухи – 4 кола на кожен суглоб – це буде найліпшим мінімумом, а в результаті отримаєте прекрасний максимум», – порадив спортивний реабілітолог Руслан Гайдай.

Тож якщо ви справді хочете завжди мати гарне самопочуття і мати вигляд як у зірки, не мучте себе дієтами, а просто:

- Пийте достатньо води;

- Обирайте складні вуглеводи – це звичні для нас крупи: гречка, булгур, пшоно та цільнозерновий хліб;

- Віддавайте перевагу такому м’ясу, як курятина, телятина та індичатина;

- Споживайте більше овочів і фруктів;

- Виділяйте 10 хвилин на день для спорту.

А найголовніше, при такому харчуванні навіть не треба відмовлятися від улюблених солодощів! Якщо хочеться – завжди можна дозволити трішки. До речі, зірки теж собі ні в чому не відмовляють і споживають усе, але дозовано, або віддають перевагу окремим продуктам. Наприклад: Мадонна любить їсти «морські овочі», переважно салати з морських водоростей; співачка Тіна Кароль полюбляє морепродукти, але не їсть копченостей, хліба та солодощів, а Олег Винник обожнює балувати себе солоденьким, але часто заміняє їх на фрукти.