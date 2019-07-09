Эксперт по похудению назвала эффективные упражнения, которые укрепят спину

Позвоночник - основная часть осевого скелета и главная опора нашего тела, объяснила эксперт по похудению и фитнес-тренер Екатерина Медушкина. Если мышцы поддерживающие его в нетренированном состоянии, то начинают страдать и внутренние органы: происходит их смещение, нарушается кровообращение.

Иллюстративное фото: pexels.com

Возникающий дисбаланс приводит к тому, что нагрузка распределяется неравномерно, как следствие - перекос и деформация мышц. Слабый мышечный корсет не в состоянии фиксировать позвоночник в правильном положении. А если еще к тому же есть избыточный вес - это усугубляет ситуацию в разы. Чем больше мы носим дополнительных килограммов жира, тем больше страдает наша спина. Под их давлением: изменяется междисковое пространство, образуются грыжи, возможно выпадение дисков, защемляются нервные окончания, пережимаются кровеносные сосуды, что может вызвать остеохондроз. Кстати,мигрени - это очень часто проблема именно позвоночника.

Иллюстративное фото: pexels.com

Внешний вид тоже сильно зависит от состояния позвоночника. Стоит выпрямиться и расправить плечи - как грудь поднимается, живот втягивается. А опущенные плечи, ссутуленная спина,напротив, придают старческий вид.

Справиться со всеми этими проблемами поможет только физическая нагрузка - аккуратная, дозированная и целенаправленная.

Начинать укрепление спины следует с легких нагрузок, упражнения выполнять в щадящей практике, с уменьшенной амплитудой.

Иллюстративное фото: pexels.com

Но следует помнить, что любые прыжковые упражнения, скручивания позвоночника, упражнения с отягощением и осевую нагрузку лучше исключить. Помогут в начале пути - йога, пилатес, растяжка, плавание.

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