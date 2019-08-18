Эксперт назвала самые эффективные упражнения для снижения веса

Нельзя отрицать, что регулярные занятия спортом помогают снизить вес и сделать фигуру подтянутой и рельефной. Однако сейчас существует огромное разнообразие всевозможных фитнесс направлений - как же выбрать лучшее? На своей странице в Instagram диетолог и эксперт по похудению Елена Кален рассказала, какие упражнения будут самыми эффективными при похудении.

Избавиться от лишних килограммов в первую очередь помогут кардиотренировки. К ним относят:

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Бег

Во время занятий бегом усиливается кровообращение и потоотделение. Это приводит к ускорению обмена веществ, а также к улучшению настроения. Если человек до этого давно не занимался, рекомендуется начать с быстрой ходьбы и только потом переходить на бег.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сайкл

Тренировки на велосипедах, которые проходят в группе. Они помогают привести тело в форму за достаточно короткий промежуток времени. Считается одной из самых сильных и эффективных программ, при которой в кровь поступает много кислорода. Однако такие тренировки не подходят для новичков.

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Зумба

Танцевальный фитнес на основе латинских ритмов. Подходит для тех, кто считает обычные тренировки скучными. Еще преимущество зумбы заключается в том, что во время занятий идет проработка всех групп мышц.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Берпи

Упражнение из кроссфита, которое помогает сжечь большое количество калорий за короткий срок. Включает в себя элементы планки, отжимания и прыжка. При его выполнении прорабатываются грудные мышцы, ягодицы и пресс. Регулярное выполнение берпи повышает выносливость и развивает дыхание.

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Похудение довольно сложный процесс, поэтому при выборе тренировок помните: без изменения в питании они не дадут желаемого эффекта!

Упражнения для формирование рельефа:

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Чтобы сделать тело рельефным, необходимо выполнять силовые упражнения. Их можно делать с собственным весом или с дополнительным инвентарем.

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Для красивых ягодиц эффективными будут приседания. Их можно делать в положении плие или с отводом ног вбок. Для проработки квадрицепса отлично подойдут выпады назад и перекаты с одной ноги на другую.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Для идеального пресса подходят ножницы, планка и вакуум. Если стремитесь к заветным кубикам, внедрите в комплекс упражнений скручивание и подъем ног на 90 градусов. Для быстрого наращивания мышечной массы желательно использовать утяжелители для ног или грузики.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Для грудного отдела подходят отжимания от пола или от стены. Чтобы работали все мышцы, выполняйте их в разных вариациях: с широко расставленными руками и плотно прижатыми к груди.

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При выборе тренировки помните: для снижения веса и формирования красивой фигуры необходимо чередовать кардио и силовые занятия. А также придерживаться правил сбалансированного питания.

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