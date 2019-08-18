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Експерт назвала найбільш ефективні вправи для зниження ваги

Новини » Краса   

Обов'язково зверніть увагу на кардіотренування

Не можна заперечувати, що регулярні заняття спортом допомагають знизити вагу і зробити фігуру підтягнутою і рельєфною. Проте зараз існує величезна різноманітність всіляких фітнес напрямків - як же вибрати найкращий? На своїй сторінці в Instagram дієтолог і експерт по схудненню Олена Кален розповіла, які вправи будуть найефективнішими при схудненні.

Позбавитися від зайвих кілограмів в першу чергу допоможуть кардіотренування. До них відносять:

Біг

Під час занять бігом посилюється кровообіг і потовиділення. Це призводить до прискорення обміну речовин, а також до поліпшення настрою. Якщо людина до цього давно не займалася, рекомендується почати з швидкої ходьби і тільки потім переходити на біг.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Сайкл

Тренування на велосипедах, які відбуваються в групі. Вони допомагають привести тіло у форму за досить короткий проміжок часу. Вважається однією із самих сильних і ефективних програм, при якій в кров надходить багато кисню. Однак такі тренування не підходять для новачків.

Зумба

Танцювальний фітнес на основі латинських ритмів. Підходить для тих, хто вважає звичайні тренування нудними. Ще перевага зумби полягає в тому, що під час занять йде опрацювання всіх груп м'язів.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Берпі

Вправа з кроссфіта, яка допомагає спалити велику кількість калорій за короткий термін. Включає в себе елементи планки, віджимання і стрибка. При його виконанні опрацьовуються грудні м'язи, сідниці і прес. Регулярне виконання берпі підвищує витривалість і розвиває дихання.

Схуднення досить складний процес, тому при виборі тренувань пам'ятайте: без зміни в харчуванні вони не дадуть бажаного ефекту!

Вправи для формування рельєфу:

Щоб зробити тіло рельєфним, необхідно виконувати силові вправи. Їх можна робити з власною вагою або з додатковим інвентарем.

Для красивих сідниць ефективними будуть присідання. Їх можна робити в положенні пліє або з відведенням ніг убік. Для опрацювання квадрицепса відмінно підійдуть випади назад і перекати з однієї ноги на іншу.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Для ідеального преса підходить ножиці, планка і вакуум. Якщо прагнете до заповітних кубиків, додайте до комплексу вправ скручування і підйом ніг на 90 градусів. Для швидкого нарощування м'язової маси бажано використовувати обважнювачі для ніг або важки.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Для грудного відділу підходять віджимання від підлоги або від стіни. Щоб працювали всі м'язи, виконуйте їх в різних варіаціях: з широко розставленими руками і щільно притиснутими до грудей.

При виборі тренування пам'ятайте: для зниження ваги і формування красивої фігури необхідно чергувати кардіо і силові заняття. А також дотримуватися правил збалансованого харчування.

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