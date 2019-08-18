Експерт назвала найбільш ефективні вправи для зниження ваги

Не можна заперечувати, що регулярні заняття спортом допомагають знизити вагу і зробити фігуру підтягнутою і рельєфною. Проте зараз існує величезна різноманітність всіляких фітнес напрямків - як же вибрати найкращий? На своїй сторінці в Instagram дієтолог і експерт по схудненню Олена Кален розповіла, які вправи будуть найефективнішими при схудненні.

Позбавитися від зайвих кілограмів в першу чергу допоможуть кардіотренування. До них відносять:

⠀

Біг

Під час занять бігом посилюється кровообіг і потовиділення. Це призводить до прискорення обміну речовин, а також до поліпшення настрою. Якщо людина до цього давно не займалася, рекомендується почати з швидкої ходьби і тільки потім переходити на біг.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Сайкл

Тренування на велосипедах, які відбуваються в групі. Вони допомагають привести тіло у форму за досить короткий проміжок часу. Вважається однією із самих сильних і ефективних програм, при якій в кров надходить багато кисню. Однак такі тренування не підходять для новачків.

⠀

Зумба

Танцювальний фітнес на основі латинських ритмів. Підходить для тих, хто вважає звичайні тренування нудними. Ще перевага зумби полягає в тому, що під час занять йде опрацювання всіх груп м'язів.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Берпі

Вправа з кроссфіта, яка допомагає спалити велику кількість калорій за короткий термін. Включає в себе елементи планки, віджимання і стрибка. При його виконанні опрацьовуються грудні м'язи, сідниці і прес. Регулярне виконання берпі підвищує витривалість і розвиває дихання.

⠀

Схуднення досить складний процес, тому при виборі тренувань пам'ятайте: без зміни в харчуванні вони не дадуть бажаного ефекту!

Вправи для формування рельєфу:

⠀

Щоб зробити тіло рельєфним, необхідно виконувати силові вправи. Їх можна робити з власною вагою або з додатковим інвентарем.

⠀

Для красивих сідниць ефективними будуть присідання. Їх можна робити в положенні пліє або з відведенням ніг убік. Для опрацювання квадрицепса відмінно підійдуть випади назад і перекати з однієї ноги на іншу.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Для ідеального преса підходить ножиці, планка і вакуум. Якщо прагнете до заповітних кубиків, додайте до комплексу вправ скручування і підйом ніг на 90 градусів. Для швидкого нарощування м'язової маси бажано використовувати обважнювачі для ніг або важки.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Для грудного відділу підходять віджимання від підлоги або від стіни. Щоб працювали всі м'язи, виконуйте їх в різних варіаціях: з широко розставленими руками і щільно притиснутими до грудей.

⠀

При виборі тренування пам'ятайте: для зниження ваги і формування красивої фігури необхідно чергувати кардіо і силові заняття. А також дотримуватися правил збалансованого харчування.

Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус розповіла, як потрібно правильно поєднувати тренування і харчування, щоб схуднути і не нашкодити здоров'ю.

Раніше дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розкрила простий і дієвий спосіб придбати плоский живіт.