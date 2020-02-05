Эксперт назвала лучшие упражнения для снижения веса и красивого рельефа тела

Весна не за горами, так что пора начинать приводить тело в порядок. Кроме налаживания правильного и здорового питания, важной частью процесса похудения является и физическая активность. Нутрициолог-диетолог Елена Кален, которая ранее поделилась anti-age советами по питанию для красоты кожи, на своей странице в Instagram перечислила лучшие упражнения для снижения веса и формирования красивого рельефа тела.

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По словам эксперта, избавиться от лишних килограммов в первую очередь помогут кардио тренировки. К ним относят:

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Бег

Во время занятий бегом усиливается кровообращение и потоотделение. Это приводит к ускорению обмена веществ, а также к улучшению настроения. Если человек до этого давно не занимался, рекомендуется начать с быстрой ходьбы и только потом переходить на бег.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Сайкл

Тренировки на велосипедах, которые проходят в группе. Они помогают привести тело в форму за достаточно короткий промежуток времени. Считается одной из самых сильных и эффективных программ, при которой в кровь поступает много кислорода. Однако такие тренировки не подходят для новичков.

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Зумба

Танцевальный фитнес на основе латинских ритмов. Подходит для тех, кто считает обычные тренировки скучными. Еще преимущество зумбы заключается в том, что во время занятий идет проработка всех групп мышц.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Берпи

Упражнение из кроссфита, которое помогает сжечь большое количество калорий за короткий срок. Включает в себя элементы планки, отжимания и прыжка. При его выполнении прорабатываются грудные мышцы, ягодицы и пресс. Регулярное выполнение берпи повышает выносливость и развивает дыхание.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Похудение довольно сложный процесс, поэтому при выборе тренировок помните: без изменения в питании они не дадут желаемого эффекта!

Напомним, нутрициолог и фитнес-диетолог Анна Елькина дала советы, как убрать живот.