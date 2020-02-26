Эксперт назвала 5 привычек, которые помогают сохранить молодость

Каждая женщина хочет как можно дольше оставаться молодой и красивой. Но как же этого добиться? Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-3 продукта, которые способствуют увяданию кожи, на своей странице в Instagram перечислила действия, которые помогут достичь этой цели и сдержать старение.

5 главных привычек, которые помогают сохранить молодость:

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1. Пересмотреть отношение к питанию. Чем старше мы становимся, тем меньше организму требуется калорий. Желательно пересмотреть свое отношение к сахару, выпечке, слишком острой и жирной еде.

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Старайтесь сделать питание сбалансированным и разнообразным. Употребляйте больше свежих овощей и фруктов. Включите продукты, богатые жирными кислотами, а также витаминами А, С, Е. Именно они выводят из организма токсины и помогают выглядеть молодо.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

2. Высыпаться и следить за качеством сна. После 30 организму требуется больше сил на восстановление. Если спать менее 7 часов, произойдет преждевременное старение кожи, чаще будут появляться отеки. Также недостаток сна приводит к хронической усталости и снижению иммунитета.

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Еще на бодрость и энергичность влияет качество сна. Человек, которой несколько раз за ночь просыпается, устает так же, как и при недосыпании. Если одолевает бессонница, примите перед сном расслабляющую ванну и откажитесь от просмотра телевизора.

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3. Ежедневно очищайте кожу, причем это не только демакияж. Отмечу, что демакияж — это еще не очищение кожи, поскольку вы только снимаете макияж, а не очищаете сам эпидермис. Между тем, недостаточное очищение — первое, что приводит к закупорке пор, появлению черных точек, утолщению слоя ороговевших клеток.

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Используйте очищающие средства для второго этапа очищения после снятия макияжа по типу кожи: это могут быть пенки, гели, мыло для лица, кремы, двухфазные продукты.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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4. Стимулируйте клеточное обновление — делайте пилинг. Если вовремя не удалять с поверхности кожи ороговевший слой клеток, то заметно ухудшается цвет лица, микрорельеф кожи, появляются морщины.

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Пилинги устраняют эти признаки преждевременного старения, а также улучшают выработку коллагена. В домашних условиях можно использовать скатки, гоммажи. После 30-35 лет имеет смысл регулярно проходить курсы пилингов у косметолога.

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5. Не ограничивайте себя органическим и натуральным уходом. Каким бы замечательным действием ни обладала огуречная маска или кефирный пилинг, но серьезный уход нашей коже они обеспечить не могут.

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Это касается и органических косметических продуктов. Они хороши тем, что состоят преимущественно из экологически чистых компонентов, повышают защитные функции кожи, помогают снизить потерю трансэпидермальной влаги. Но нужно смотреть на вещи реально: крем с пометкой «100% натуральный» малоэффективен для коррекции серьезных возрастных изменений, морщин, замедления процессов старения. В этом случае необходимо более серьезное «оружие».

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Напомним, что ранее диетолог Елена Кален развенчала распространенные и укоренившиеся мифы о завтраке.⠀