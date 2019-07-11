Два в одном: как справиться с укачиванием и приобрести хорошую осанку

Эксперт рассказала, как улучшить работу вестибулярного аппарата
Эксперт по похудению Катя Медушкина утверждает, что правильная осанка способна положительно повлиять на работу вестибулярного аппарата. Это особенно важно для людей, которых укачивает в транспорте и тех, кто имеет проблемы с координацией. О том, как справииться разом со всеми вышеперечисленными проблемами специалист рассказала на страничке в Instagram.
Вестибулярный аппарат - орган во внутреннем ухе, который "отслеживает" положение за тела в пространстве и направление его движения. Он работает в тесном "сотрудничестве" с мозжечком - отделом мозга, который отвечает за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса.
Благодаря этим органам мы можем ровно ходить, удерживаться на ногах, если поскользнулись, кататься на аттракционах и ездить в транспорте.
Иллюстративное фото: (pexels.com)
На наше равновесие самым непосредственным образом влияет осанка. Когда мы постоянно сутулимся, центр тяжести оказывается не над стопами, смещается. И наше тело пытается это смещение компенсировать. Поэтому, если с равновесием у вас трудности - займитесь здоровьем спины.
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Хорошая новость в том, что равновесие можно тренировать. Вы наверняка слышали, что такие тренировки входят в программу подготовки летчиков и космонавтов. Если вы не собираетесь в космонавты, лучшая тренировка координации - регулярная физическая активность. В йоге, пилатесе много упражнений на баланс и осанку.
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Вот несколько простых упражнений, которые при регулярном выполнении благотворно влияют на функции вестибулярного аппарата:
Делайте упражнения аккуратно, без резких движений. Через какое-то время можно выйти на "продвинутый уровень" и выполнять их с завязанными глазами.
Иллюстративное фото: (pexels.com) ⠀
И вообще, пользуйтесь любой возможностью улучшить координацию:
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