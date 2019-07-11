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Два в одному: як впоратися з захитуванням і отримати гарну поставу


Експерт розповіла, як поліпшити роботу вестибулярного апарату

Експерт по схудненню Катя Медушкина стверджує, що правильна постава здатна позитивно вплинути на роботу вестибулярного апарату. Це собливо важливо для людей, яких захитує у транспорті і тих, хто має проблеми з координацією. Про те, як справииться разом з усіма перерахованими вище проблемами фахівець розповіла на сторінці в Instagram.

Вестибулярний апарат - орган у внутрішньому вусі, який "відстежує" положення за тіла в просторі і напрямок його руху. Він працює у тісній "співпраці" з мозочком - відділом мозку, який відповідає за координацію рухів, регуляцію рівноваги і м'язового тонусу.

Завдяки цим органам ми можемо рівно ходити, триматися на ногах, якщо посковзнулися, кататися на атракціонах і їздити в транспорті.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

На нашу рівновагу самим безпосереднім чином впливає постава. Коли ми постійно сутулимося, центр тяжіння виявляється не над стопами, зміщується. І наше тіло намагається це зміщення компенсувати. Тому, якщо з рівновагою у вас труднощі - займіться здоров'ям спини.

Хороша новина в тому, що рівновага можна тренувати. Ви напевно чули, що такі тренування входять в програму підготовки льотчиків і космонавтів. Якщо ви не збираєтеся в космонавти, краща тренування координації - регулярна фізична активність. У йозі, пілатесі багато вправ на баланс і поставу.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Ось кілька простих вправ, які при регулярному виконанні благотворно впливають на функції вестибулярного апарату:

  • Нахиляємо голову вниз, робимо повільний видих, піднімаємо голову вгору і робимо вдих.
  • Обережно повертаємо голову в різні боки 10-15 разів.
  • Нахиляємо голову до лівого плеча, приймаємо початкове положення. Потім до правого плеча. Повторити 10-15 разів.
  • Робимо кругові рухи головою в одну й іншу сторону.⠀

Робіть вправи акуратно, без різких рухів. Через якийсь час можна вийти на "просунутий рівень" і виконувати їх із зав'язаними очима.


Ілюстративне фото: (pexels.com) ⠀

І взагалі, користуйтеся будь-якою можливістю поліпшити координацію:

  • ходіть, намагаючись утримати щось на голові⠀
  • ходіть по бордюру на вулиці, намагаючись не впасти⠀
  • пройдіться задом наперед⠀
  • качайтесь на гойдалках⠀
  • або навіть крутііться на офісному стільці.

До речі, експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла про важливість постави для збереження стрункості і молодості.

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