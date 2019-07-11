Два в одному: як впоратися з захитуванням і отримати гарну поставу

Експерт по схудненню Катя Медушкина стверджує, що правильна постава здатна позитивно вплинути на роботу вестибулярного апарату. Це собливо важливо для людей, яких захитує у транспорті і тих, хто має проблеми з координацією. Про те, як справииться разом з усіма перерахованими вище проблемами фахівець розповіла на сторінці в Instagram.

Вестибулярний апарат - орган у внутрішньому вусі, який "відстежує" положення за тіла в просторі і напрямок його руху. Він працює у тісній "співпраці" з мозочком - відділом мозку, який відповідає за координацію рухів, регуляцію рівноваги і м'язового тонусу.

Завдяки цим органам ми можемо рівно ходити, триматися на ногах, якщо посковзнулися, кататися на атракціонах і їздити в транспорті.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

На нашу рівновагу самим безпосереднім чином впливає постава. Коли ми постійно сутулимося, центр тяжіння виявляється не над стопами, зміщується. І наше тіло намагається це зміщення компенсувати. Тому, якщо з рівновагою у вас труднощі - займіться здоров'ям спини.

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Хороша новина в тому, що рівновага можна тренувати. Ви напевно чули, що такі тренування входять в програму підготовки льотчиків і космонавтів. Якщо ви не збираєтеся в космонавти, краща тренування координації - регулярна фізична активність. У йозі, пілатесі багато вправ на баланс і поставу.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Ось кілька простих вправ, які при регулярному виконанні благотворно впливають на функції вестибулярного апарату:

Нахиляємо голову вниз, робимо повільний видих, піднімаємо голову вгору і робимо вдих.

Обережно повертаємо голову в різні боки 10-15 разів.

Нахиляємо голову до лівого плеча, приймаємо початкове положення. Потім до правого плеча. Повторити 10-15 разів.

Робимо кругові рухи головою в одну й іншу сторону.⠀

Робіть вправи акуратно, без різких рухів. Через якийсь час можна вийти на "просунутий рівень" і виконувати їх із зав'язаними очима.



Ілюстративне фото: (pexels.com) ⠀

І взагалі, користуйтеся будь-якою можливістю поліпшити координацію:

ходіть, намагаючись утримати щось на голові⠀

ходіть по бордюру на вулиці, намагаючись не впасти⠀

пройдіться задом наперед⠀

качайтесь на гойдалках⠀

або навіть крутііться на офісному стільці.

До речі, експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла про важливість постави для збереження стрункості і молодості.

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