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Домашний уход: мощная маска против увядания и морщин

Lite » Красота 23.03.2020 - 08:37
Домашний уход: мощная маска против увядания и морщин
Иллюстративное фото (pexels.com)

Простой рецепт маски из спирулины, которая сотворит чудеса с вашей кожей

Спирулина способна творить чудеса - эта сине-зеленая маленькая водоросль является уникальным продуктом с массой полезных свойств. Женщины, которые предпочитают самостоятельно делать домашние маски со спирулиной, оценили их питательные свойства и успели полюбить. И неудивительно, ведь данная водоросль способна уменьшить носогубные складки, глубокие морщины и другие косметические дефекты. Бьюти-блогер Марина, которая ранее рассказала о спасении для сухих волос, на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом мощной маски, которая поможет разгладить морщины и вернуть лицу свежесть.

Маски из спирулины сегодня очень популярны. Такие процедуры широко используются для омоложения и очищения кожи в салонах.

Спирулиновые маски снимают раздражение и воспаление кожи, сокращают поры, разглаживают морщины, возвращают свежесть, придают бархатистость коже лица, упругость, гладкость и эластичность. Как мощный антиоксидант, спирулина предотвращает преждевременное старение, нейтрализуя действие свободных радикалов. Плюс большое количество витаминов и микроэлементов! Кожа обновляется.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 1 яичный желток.
  • 2 ч. л. молока.
  • 0,5 ч. л. любимого растительного масла.
  • 1 таблетка или 1щепотка спирулины.
  • Картофельный крахмал.

Домашний уход: мощная маска против увядания и морщин

Иллюстративное фото (pexels.com)

Желток, молоко, масло и спирулину соединить и перемешать до однородного состояния, крахмал добавлять постепенно, постоянно помешивая до получения кремообразной консистенции, удобной в нанесении.

Маску нанести на всё лицо (зону вокруг глаз), шею, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой.

После применения маски, для закрепления результата, на кожу нанести любимый уходовый крем.

Применение: 2 раза в неделю.
Курс: 1 месяц.

Не забывайте проверять компоненты на переносимость. Спирулина продаётся в аптеке. Применение маски даст хороший антивозрастной эффект и быстрый результат.

Домашний уход: мощная маска против увядания и морщин

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась своими секретными рецептами красоты и молодости, в которых используется такой ингредиент, как куркума.

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