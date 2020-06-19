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Повинна знати кожна жінка: дієві поради по догляду за шкірою

Lite » Краса 19.06.2020 - 08:36
Повинна знати кожна жінка: дієві поради по догляду за шкірою
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці прості поради допоможуть уникнути проблем з шкірою

Всі ми знаємо елементарні правила догляду за собою: макіяж перед сном обов'язково змивати, прищі не тиснути, а руки взимку мазати зволожуючим кремом. Б'юті-блогер Марина на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася дієвими порадами, які допоможуть уникнути проблем з шкірою.

Від надмірної пітливості влітку позбавлять ванни з м'ятою. М'яту також можна комбінувати з шавлією, ромашкою і листям волоського горіха.

Для того, щоб крем навколо очей працював краще, тримайте його в прохолодному місці.

Тонік для шкіри обличчя ВАЖЛИВИЙ етап очищення, він відновлює баланс шкіри і готує її до подальших процедур. Будь-який доглядовий засіб після тоніка працює набагато ефективніше.

Повинна знати кожна жінка: дієві поради по догляду за шкірою
Ілюстративне фото (pexels.com)

Наносите зволожуючий засіб на шкіру відразу після того, як вмилися, засіб допоможе запечатати і довше утримувати вологу, запобігає її швидкому випаровуванню.


Якщо у вас проблемна шкіра і прищі часті гості на вашому обличчі, почніть частіше міняти наволочку на подушці, хоча б раз у 3 дні. Наволочка сильний скопщик бактерій, якщо у вас жирна шкіра обличчя або голови, наволочка вбирає цей жир, як губка.

Повинна знати кожна жінка: дієві поради по догляду за шкірою
Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте хоча б раз на тиждень мити кисті для макіяжу. Безліч бактерій осідає на кистях і потім стають причиною різних неприємностей зі шкірою.

Щоб прибрати запалення, а так само відновити рН шкіри, потрібно щоденно вмиватися настоями трав шавлії, календули або ромашки.

Повинна знати кожна жінка: дієві поради по догляду за шкірою

Ілюстративне фото (pexels.com)

Головна порада!

Як часто, дивлячись у дзеркало, ви подумки себе критикуєте? Думки матеріальні, налаштовуйте себе на позитив. Вранці, дивлячись на себе в дзеркало, скажіть собі 3 компліменти, посміхніться і починайте день!

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом.

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Автор: Lite

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