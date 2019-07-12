Долой жир: топ-9 привычек для плоского живота

Плоский подтянутый животик - это красиво и полезно. Отложение жира в области талии приводит к нарушению гормонального обмена и постепенно выводит из строя ваше здоровье, сдавливая внутренние органы и мешая им нормально работать.

Фитнес-блогер и эксперт по похудению Ира Кайдановчи на своей странице в Instagram перечислила несколько привычек, которые помогут вам в достижении заветного красивого животика.

⠀

1. Втягивайте живот ⠀

На протяжении дня старайтесь втягивать внутрь мышцы живота и пробуйте продержать их напряженными хотя бы пару минут.

⠀

2. Держите осанку ⠀

Живот будет предательски выпирать, если вы не будете держать ровно спину. Осанка для женщины - это основа красоты, если вы распрямите спину, вам автоматически захочется втянуть живот, чтобы выглядеть более стройной.



⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/ira.kaidanovich)

3. Избегайте вздутия ⠀

Если вы страдаете от вздутия живота, выясните от каких продуктов это происходит и исключите их из рациона.

⠀

4. Будьте спокойными ⠀

Когда мы нервничаем, в организме выделяются стрессорные гормоны, они настраивают организм на отложение жиров. Стрессом является еще и хронический недосып, если вы поздно ложитесь и не соблюдаете режим дня.



⠀

Иллюстративное фото: (pexels.com)

5. Занимайтесь фитнесом (танцами, аэробикой и т.д.) ⠀

В течение четырех недель регулярных тренировок ваш живот уменьшится в объеме, а талия станет ярко выраженной.

⠀

6. Правильно принимайте пищу ⠀

Вам необходимо взять за правило длительно и тщательно пережевывать любую еду, благодаря этому вы "съедите" меньше воздуха, и насыщение будет более быстрым.

⠀

7. Основы питания для плоского живота

В питании стоит избегать сахара и жира. От сладкого (тортиков, сахара и конфет) в животе происходит брожение, появляется вздутие и увеличивается живот. А жиры забивают все в организме и ему сложно работать правильно.



⠀

Иллюстративное фото: (pexels.com)

8. Пейте воду ⠀

Для нормального обмена веществ и поддержания тонуса кожи, в том числе и на животе, необходимо пить много чистой негазированной воды.

⠀

9. Разгружайте организм ⠀

Хотя бы раз в неделю необходимо делать разгрузочный день - день на сырой растительной пище например (фрукты овощи зелень), или на смузи, соках.



Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Катя Медушкина рассказала, чем мы "убиваем" красоту и молодость.

Ранее профессиональный диетолог Светлана Фус перечислила неожиданные причины набора лишнего веса.

Кстати, фитнес-тренер Анита Луценко объяснила, почему низ живота хуже поддается похудению, и что с этим делать.