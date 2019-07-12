Геть жир: топ-9 звичок для плоского живота

Плоский підтягнутий животик - це красиво і корисно. Відкладення жиру в області талії призводить до порушення гормонального обміну і поступово виводить з ладу ваше здоров'я, здавлюючи внутрішні органи і заважаючи їм нормально працювати.

Фітнес-блогер та експерт по схудненню Іра Кайдановчи на своїй сторінці в Instagram перерахувала кілька звичок, які допоможуть вам у досягненні заповітного красивого животика.

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1. Втягуйте живіт ⠀

Протягом дня намагайтеся втягувати всередину м'язи живота і пробуйте протримати їх напруженими хоча б пару хвилин.

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2. Тримайте поставу ⠀

Живіт буде зрадницьки випирати, якщо ви не будете тримати рівно спину. Постава для жінки - це основа краси, якщо ви розпрямите спину, вам автоматично захочеться втягнути живіт, щоб виглядати більш стрункою.



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Ілюстративне фото (instagram.com/ira.kaidanovich)

3. Уникайте здуття ⠀

Якщо ви страждаєте від здуття живота, з'ясуйте від яких продуктів це відбувається і виключіть їх з раціону.

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4. Будьте спокійними ⠀

Коли ми нервуємо, в організмі виділяються стресорні гормони, вони налаштовують організм на відкладення жирів. Стресом є ще і хронічний недосип, якщо ви пізно лягаєте і не дотримуєтеся режим дня.



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Ілюстративне фото: (pexels.com)

5. Займайтеся фітнесом (танцями, аеробікою і т. д.) ⠀

Протягом чотирьох тижнів регулярних тренувань ваш живіт зменшиться в обсязі, а талія стане яскраво вираженою.

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6. Правильно приймайте їжу ⠀

Вам необхідно взяти за правило довго і ретельно пережовувати будь-яку їжу, завдяки цьому ви з'їсте менше повітря, і насичення буде більш швидким.

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7. Основи харчування для плоского живота

В харчуванні варто уникати цукру і жиру. Від солодкого (тортиків, цукру і цукерок) в животі відбувається бродіння, з'являється здуття і збільшується живіт. А жири забивають все в організмі і йому складно працювати правильно.



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Ілюстративне фото: (pexels.com)

8. Пийте воду ⠀

Для нормального обміну речовин і підтримки тонусу шкіри, в тому числі і на животі, необхідно пити багато чистої негазованої води.

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9. Разгружайте організм ⠀

Хоча б раз на тиждень робити розвантажувальний день - день на сирій рослинній їжі наприклад (фрукти овочі зелень), або на смузі, соках.



Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

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