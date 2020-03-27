Долго будете меня вспоминать: Каменских показала, как накачать попу как у Ким (видео)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

В кадре несколько раз появляется и Потап - с мотивацией

Настя Каменских не перестает восхищать фолловеров своей активностью даже в период домашней самоизоляции. Но самое главное, что Настя держит в тонусе тысячи своих поклонников! В период карантина Настя решила проводить в прямом эфире тренировки. И кстати, это полноценные занятия на определенные группы мышц, которые длятся 40-50 минут! В прямой эфир Настя выходит через день в 9:00 — за это время проголосовало большинство ее фолловеров. Очередная тренировка прошла сегодня, 27 марта. И акцент Настя сделала на ножках.

При этом поклонники Насти, как один, отметили, что после последней “хана-тренировки” у них все болит. Однако Каменских не советует расслабляться.

“Поверьте мне, сегодня у нас такая тренировка будет жаркая, что вы долго будете меня вспоминать”, — обещает Каменских.

Видео: youtube/ Glam Wish

Кстати, рассказала немного певица и о том, как проходит ее карантин. Исполнительница призналась, что она совсем не скучает. И дел у нее не убавилось.

“У меня ничего не поменялось в плане занятости. Я так много всего делаю, готовлю для вас всяких сюрпризов, много всего наснимала и скоро это выйдет. Я настолько занята, что у меня нет времени даже что-то есть и просто пожевать. То есть я ем правильно — пять раз в день”, — отмечает Настя.

Как обычно, начинать нужно с легкой разминки. На этот раз Настя начинает с так называемых армейских прыжков, которых нужно выполнить 100 раз! После разогрева мышц разминаемся с головы до стоп.

И повторим, что в этой тренировке Настя делает акцент на ногах и ягодицах — “делаем нашу Ким”.

“Когда мы работаем над нижней частью туловища, это очень энергозатратно”, — замечает Каменских. И это при том, что Настя продолжает бегать по утрам, но избегая массовых скоплений людей. Бегает Настя по вторникам и четвергам.

Кстати, во время прямого эфира в кадре появился Потап. Выяснилось, что рэпер как раз вернулся с пробежки.

“Спорт в любом виде, будь то пробежка или занятие с моей любимой Настей Каменских — это прекрасно! Продолжайте”, — мотивирует Потап.