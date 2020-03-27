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Довго будете мене згадувати: Каменських показала, як накачати попу як у Кім (відео)

Lite » Краса 27.03.2020 - 16:46
Довго будете мене згадувати: Каменських показала, як накачати попу як у Кім (відео)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

В кадрі з'являється кілька разів і Потап - з мотивацією

Настя Каменських не перестає захоплювати фоловерів своєю активністю навіть в період домашньої самоізоляції. Але найголовніше, що Настя тримає в тонусі тисячі своїх шанувальників! У період карантину Настя вирішила проводити в прямому ефірі тренування. І до речі, це повноцінні заняття на певні групи м'язів, які тривають 40-50 хвилин! У прямий ефір Настя виходить через день 9:00 — за цей час проголосувало більшість її фоловерів. Чергове тренування пройшла сьогодні, 27 березня. І Настя зробила акцент на ніжках.

При цьому прихильники Насті, як один, відзначили, що після останньої "хана-тренування" у них все болить. Однак Каменських не радить розслаблятися.

"Повірте мені, сьогодні у нас таке тренування буде спекотна, що ви довго будете мене згадувати", — обіцяє Каменських.

Відео: youtube/ Glam Wish

До речі, розповіла трохи співачка і про те, як проходить її карантин. Виконавиця зізналася, що вона зовсім не сумує. І справ у неї не поменшало.

“У мене нічого не змінилося в плані зайнятості. Я так багато всього роблю, готую для вас всяких сюрпризів, багато всього нафільмувала і скоро це вийде. Я настільки зайнята, що у мене немає часу навіть щось є і просто пожувати. Тобто я їм правильно — п'ять разів на день", — зазначає Настя.

Як звичайно, починати потрібно з легкої розминки. На цей раз Настя починає з так званих армійських стрибків, яких потрібно виконати 100 разів! Після розігріву м'язів розминаємося з голови до стоп.

І повторимо, що в цьому тренуванні Настя робить акцент на ногах і сідницях — "робимо нашу Кім".

"Коли ми працюємо над нижньою частиною тулуба, це дуже енергозатратне", — зауважує Каменських. І це при тому, що Настя продовжує бігати вранці, але уникаючи масових скупчень людей. Бігає Настя по вівторках і четвергах.

До речі, під час прямого ефіру у кадрі з'явився Потап. З'ясувалося, що репер якраз повернувся з пробіжки.

“Спорт в будь-якому вигляді, будь то пробіжка або заняття з моєї улюбленої Настею Каменських — це чудово! Продовжуйте", — мотивує Потап.

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