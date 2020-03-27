ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Словно 15 лет: Каменских очаровала лицом без макияжа и "карантинным" танцем с Потапом

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2020 - 11:32
Словно 15 лет: Каменских очаровала лицом без макияжа и "карантинным" танцем с Потапом
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Звездная парочка показала забавные движения под "карантинный" трек

Потап и Настя Каменских во время карантина не унывают – пара находит увлекательные занятия и призывает поклонников оставаться дома и беречь себя. Так, певица показала, как проходят семейные будни и даже поделилась рецептом простого, полезного и вкусного обеда, ее муж-рэпер, не сидит сложа руки, и уже успел выпустить две песни на злобу дня. Последним хитом на актуальную тему от группы продюсера MOZGI стал трек "NO HUGS ,NO KISSES". Именно под мелодию новинки Потап и Настя станцевали "карантинный" танец и приобщились к челленджу в поддержку композиции #noxoxochallenge.

Так, звездная пара повторила забавные и несложные движения в такт музыке, сопровождая свои действия забавной мимикой.

Настя появилась в кадре без макияжа, чем очаровала поклонников, которые посчитали, что артистка выглядит словно подросток.

Кроме штурма сериалов: Каменских показала, на каких сайтах любит "зависать"

  • Насте здесь лет 15 не больше! Симпатяга! Красотка!
  • Круті
  • Супер молодец
  • Браво
  • А Настя ж то шикарна і без мейку
  • Красавчики!
  • Ребята, вы такие прикольные! Как здорово, когда муж и жена на одной волне!
  • Мне кажется, что скоро будет декретный отпуск! После карантина!
  • Настя красивая и накрашенная, и не накрашенная. Мало таких естественных девушек
  • Какая Настя милая и нежная без косметики

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась с поклонниками топ-3 эффектных домашних упражнений для стройности и хорошего самочувствия. Также певица во время карантина проводит онлайн-тренировки и приобщает поклонников к спорту.

Кукла: Настя Каменских сверкнула экстремальным декольте в трендовом образе на Голосе страны -10 Мир сошел с ума: Потап посвятил новый хит карантину из-за коронавируса (видео)
Новости Украины Настя КаменскихПотап
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь