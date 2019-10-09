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Як добитися пружного преса: дієтолог розкрила формулу плоского живота

Lite » Краса 09.10.2019 - 08:34
Як добитися пружного преса: дієтолог розкрила формулу плоского живота
Ілюстративне фото (pexels.com)

Список дій для бажаючих отримати ідеальний прес

Живіт - це хвора тема більшості жінок. Як його прибрати? Дайте мені спеціальні вправи, щоб, нарешті, його знищити! Однак, як зазначила дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко на своїй сторінці в Instagram, не існує вправ на спалювання жиру в конкретному місці.

Не можна прибрати живіт нескінченним качанням преса. Адже жир йде з тіла рівномірно і ніякі вправи не змусять його згоріти саме там, де б нам хотілося! Крім того, прокачування м'язів живота збільшує їх в обсязі, що може збільшити розмір вашої талії. Вона стане ширше.

Але це відбудеться, тільки якщо ви не дотримуєтесь кількох важливих правил.

Формула плоского живота:

  • Тренуйтеся комплексно - намагайтеся опрацьовувати всі групи м'язів, а не тільки живіт.

Як добитися пружного преса: дієтолог розкрила формулу плоского живота

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

  • При підрахунку калорійності, враховуйте фізнавантаження, щоб загальний дефіцит калорій становив не більше 20%.
  • Крім вправ слідкуйте за своєю спиною. М'язи живота і спини взаємопов'язані.

Як добитися пружного преса: дієтолог розкрила формулу плоского живота

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

  • Ну, і, звичайно, вправи на прес зроблять його міцним, підтягнуть животик. А при зменшенні жирового прошарку можна буде побачити, як м'язи преса красиво промальовуються.

Як добитися пружного преса: дієтолог розкрила формулу плоского живота
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Прес є у всіх - просто ми його не бачимо за жировим прошарком. І кожна з вас може прибрати цей бар'єр з допомогою харчування і вправ.

Експерт також зробила підбірку своїх улюблених вправ на зміцнення м'язів преса. Починаємо зміцнювати прес прямо зараз, щоб до того моменту, коли жирок розтане, плоский животик сяяв у всій красі, а не бовтався мішком.

Відео: (instagram.com/expert_po_figure)

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