Як добитися пружного преса: дієтолог розкрила формулу плоского живота

Список дій для бажаючих отримати ідеальний прес
Живіт - це хвора тема більшості жінок. Як його прибрати? Дайте мені спеціальні вправи, щоб, нарешті, його знищити! Однак, як зазначила дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко на своїй сторінці в Instagram, не існує вправ на спалювання жиру в конкретному місці.
Не можна прибрати живіт нескінченним качанням преса. Адже жир йде з тіла рівномірно і ніякі вправи не змусять його згоріти саме там, де б нам хотілося! Крім того, прокачування м'язів живота збільшує їх в обсязі, що може збільшити розмір вашої талії. Вона стане ширше.
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Але це відбудеться, тільки якщо ви не дотримуєтесь кількох важливих правил.
Формула плоского живота:
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Прес є у всіх - просто ми його не бачимо за жировим прошарком. І кожна з вас може прибрати цей бар'єр з допомогою харчування і вправ.
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Експерт також зробила підбірку своїх улюблених вправ на зміцнення м'язів преса. Починаємо зміцнювати прес прямо зараз, щоб до того моменту, коли жирок розтане, плоский животик сяяв у всій красі, а не бовтався мішком.
Відео: (instagram.com/expert_po_figure)
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