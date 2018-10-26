Дієтологи назвали п'ять помилок, які заважають позбавитися від зайвої ваги

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Для того, щоб схуднути, потрібно не тільки сісти на дієту і зайнятися спортом

Для того, щоб позбавитися від зайвої ваги іноді мало сісти на дієту, регулярно займатися спортом і стежити за своїм способом життя. Дієтологи розповіли про найпоширеніші п'ять помилок, які роблять люди, які оголосили боротьбу з зайвою вагою, пише Healthy Style.

Фахівці пояснили, що при зміні способу життя, змінюються і потреби організму, які суттєво впливають на зменшення ваги.

В першу чергу вони звертають увагу на те, що при зростанні фізичних навантажень у людини паралельно починає рости апетит, так як організм хоче відшкодувати енергетичні витрати.

Дослідження, проведене американськими вченими, показало, що організм здатний адаптуватися до високих рівнів фізичного навантаження і в якийсь момент перестає спалювати так багато калорій, як раніше. Дієтологи рекомендують ретельно стежити за калорійністю харчування і не вживати більше калорій, ніж організм здатний спалити.

Також фахівці відзначають, що під час схуднення варто звернути увагу на свій сніданок. Він не повинен складатися з кукурудзяних пластівців і солодощів. Вуглеводи варто замінити білковою їжею.

Жири і білки також надають мінімальний вплив на рівень цукру та інсуліну в крові, а це як раз ті показники, підвищення яких прямо зранку вкрай небажано. Вівсяну кашу, тости з джемом або солодкі сирки краще замінити яйцями або нежирним йогуртом з горіхами і ягодами.

Відзначили дієтологи і той факт, що люди, які почали боротьбу із зайвою вагою, прирікають себе на голодування, що негативно позначається на організмі.

Дослідження показали, що в "голодному дискомфорті", в тому числі в характерних спазмах у животі, винні специфічні нейрони, активізація яких при дефіциті енергії змушує людину терміново шукати їжу. Чим нижче ваша вага, тим сильніше ці сигнали, тим болісніше переносити голодні болі і відповідно, тим більше бажання їсти.

Тому дієтологи рекомендують збалансувати свій раціон харчування так, щоб організм залишався ситим. Для цього потрібно розподілити на порції рівні проміжки часу, вживати більше води та інших некалорійних напоїв і розбавити раціон низькокалорійними продуктами, фруктами і овочами. Якщо організм подає сигнал про голод – потрібно вгамувати цей голод.

Крім того, фахівці рекомендують звертати увагу на стреси. При стресі підвищується рівень гормону кортизолу, а також відбувається викид білка бетатрофина, який пригнічує процес розщеплення жиру в організмі.

Під час стресових ситуацій організм не спалює жир, а починає його запасати. Дослідження показали, що при високих рівнях "гормону стресу" кортизолу жир на животі починають накопичувати навіть люди з нормальною вагою.

Фахівці відзначають, що організм може відчувати стрес через порушення сну, яке призводить до збою роботи таких гормонів як грелін і лептин. Від них залежить перетравлення їжі. Для того, щоб впоратися зі стресом, медики рекомендують зайнятися медитацією, йогою, психотерапією або просто розфарбовуванням картинок.

Також дієтологи відзначають, що люди, які хочуть схуднути, не завжди відмовляються від алкоголю. Помірне його вживання корисно, але для тих, хто сидить на дієтах, фахівці нагадують, що в одному келиху червоного вина міститься 120 калорій, у банку пива – 150 калорій.

Тому вони рекомендують відмовитися від алкогольних напоїв на період дієти або знизити споживання алкоголю до однієї-двох порцій на тиждень.

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Відео: РБК-Україна