Диетолог развенчала популярный миф о продуктах, от которых толстеют

Специалист по похудению Альбина Комиссарова считает, что деление продукты на "полезные" и "вредные" - уже неправильный путь. Мы, конечно, знаем, что трансжиры - это плохо, а омега-3 - это хорошо, но ключевой момент всегда в умеренности (об этом точно необходимо помнить, садясь на диету, например не совсем безопасную — фруктовую). Именно поэтому она решила реабилитировать некоторые продукты, которые коллеги-диетологи уже внесли в ранг категорически вредных и не рекомендуют к ним приближаться.

1. Сахар. И хоть все мы знаем, что отказаться от сахара это хорошо, но все же не стоит его так демонизировать, считает Альбина Комиссарова. Очень умеренное потребление сахара (5% от рациона) при активном образе жизни подарит вам возможность не исключать из рациона любимые продукты и получать удовольствие от еды.

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

2. Соль. Если сахар нам как таковой не нужен, то соль нам просто необходима! Понятно, что сейчас продукты содержат много скрытой соли (хлеб, соусы, колбаса, сыр), но есть люди, которые фанатично придерживаются бессолевой диеты, хотя на деле она очень редко может кому потребоваться. Солите блюдо при приготовлении, не досаливайте в тарелке, умеренно ешьте соленья и никаких проблем у вас не будет.

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

3. Кофе. Сегодня невероятно популярны в блогерской среде марафоны с отказом от кофеина на неделю, месяц или на всю жизнь. Однако, множество исследований доказывает, что кофе имеет сплошные плюсы, начиная от профилактики сахарного диабета и ожирения, и заканчивая повышением работоспособности. Конечно, как и во всем важна умеренность! До 4 чашек кофе для человека при хорошем самочувствии и до 2 чашек кофе для беременной женщины могут являться частью здорового рациона.

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

4. Красное мясо. Уж сколько стращают нас, что красное мясо увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака прямой кишки. Но на деле, это увеличение идёт не в разы, а на несколько процентов. 500 г красного мяса в неделю вы вполне можете себе позволить. Единственное, что все же стоит исключить, это промышленно переработанное мясо: колбасы, сосиски, фастфуд.

Иллюстративное фото: (unsplash.com)