Диетолог рассказала всю правду о том, можно ли похудеть на фруктовой диете

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Одна из самых популярных диет не так уж безопасна, как считают некоторые

Фруктовая диета очень вкусная, но мало полезная, считает диетолог Светлана Никитчук. Ведь даже самые вкусные фрукты не могут заменить продукты, обладающие другой пищевой ценностью. Кстати, специалисты по правильному питанию категорично высказались по поводу употребления в пищу хлеба.

В первую очередь, слишком длительная фруктовая диета зачастую приводит к дефициту белка в организме, что опасно для здоровья, ведь белковое голодание не смогут компенсировать даже самые дорогие и полезные фрукты.

Нутрициолог рассказала о том, какой же все-таки режим фруктовой диеты возможен для безопасного похудении.



⠀Иллюстративное фото: (unsplash.com)

"Самые оптимальный вариант строгой диеты на три дня и сбалансированный вариант питания на три недели", - утверждает она.

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При 3-х дневной диете питание состоит из фруктов, орехов и напитков. В эти дни помимо фруктов разрешено есть овощи, постное мясо и крупы, но основной рацион состоит на 80% из фруктов. После чего следует в течение трех недель придерживаться правильного питания, ведь только сбалансированная еда улучшает работу внутренних органов, укрепляет иммунитет и здоровье, а также способствует похудению.



⠀Иллюстративное фото: (unsplash.com)

При нарушении этого графика вы можете ощущать чувство слабости, так как снижается уровень белка и мышцы ослабевают, что очень сложно исправить в дальнейшем. Также гарантирована еще и нехватка витамина В2. А ещё есть некоторые фрукты, которые способствуют образованию, а не сжиганию жира - виноград, бананы.

Ведь фруктоза в больших количествах моментально превращается в жир.

А еще из-за употребления большого количества фруктов может начаться диарея, а на языке образоваться белый налет.

Кроме того, фруктовая диета противопоказана людям, имеющим проблемы с пищеварительной системой, а особенно с гастритом или язвой. А также категорически запрещена людям, страдающими аллергией.

Кроме того, диетолог определила какой рацион может называться полезным и назвала все продукты, способствующие нормализации массы тела.⠀