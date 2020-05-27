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Диетолог рассказала, как улучшить состояние кожи с помощью питания

Новости » Красота   

Если хотите чистую и красивую кожу лица, придется отказаться от некоторых продуктов

Путь к вашей красивой и здоровой коже начинается с правильных пищевых привычек, которые помогают восстановить работу кишечника и улучшить состав микробиома. Микробиом - это главное, чем нужно заниматься на пути к здоровой и красивой коже. Нутрициолог-диетолог Лачина Джанкулиева рассказала на своей странице в Instagram, как можно улучшить состояние вашей кожи с помощью питания.

Наш микробиом - это не только те бактерии, которые живут в кишечнике, но и те, которые живут во рту, на поверхности кожи, то есть везде. Именно от состояния микробиома, наличия определённых бактерий, зависит состояние нашей кожи.

Если баланс «полезных» и «вредных» бактерий нарушается, то появляются:

  • акне
  • сыпь
  • псориаз
  • розацея
  • экземы и другие проблемы с кожей.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Еда = это не только энергия, а для кого-то «наслаждение», это ещё и вещества, нужные для всех процессов, которые происходят в нашем организме, и ещё еда - это пища для полезных бактерий.

Что нужно для улучшения состава микробиома:

  • убрать сахар в любом виде и все продукты, которые содержат сахар

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • убрать молочные продукты. Да! и творог и сыры и даже кисломолочку
  • уменьшить употребление сладких фруктов (банан, виноград...)
  • убрать если есть показания глютен
  • убрать рафинированные масла (вызывают воспаление)
  • убрать все быстрые углеводы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Займитесь восстановлением кишечника. Это обязательное условие для здоровой, ровной, красивой и чистой кожи.

Ранее бьюти-блогер поделилась эффективными рецептами и процедурами для восстановления и укрепления ногтей в домашних условиях.

Автор: Марина Настевич

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