Диетолог рассказала, как улучшить состояние кожи с помощью питания

Если хотите чистую и красивую кожу лица, придется отказаться от некоторых продуктов
Путь к вашей красивой и здоровой коже начинается с правильных пищевых привычек, которые помогают восстановить работу кишечника и улучшить состав микробиома. Микробиом - это главное, чем нужно заниматься на пути к здоровой и красивой коже. Нутрициолог-диетолог Лачина Джанкулиева рассказала на своей странице в Instagram, как можно улучшить состояние вашей кожи с помощью питания.
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Наш микробиом - это не только те бактерии, которые живут в кишечнике, но и те, которые живут во рту, на поверхности кожи, то есть везде. Именно от состояния микробиома, наличия определённых бактерий, зависит состояние нашей кожи.
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Если баланс «полезных» и «вредных» бактерий нарушается, то появляются:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Еда = это не только энергия, а для кого-то «наслаждение», это ещё и вещества, нужные для всех процессов, которые происходят в нашем организме, и ещё еда - это пища для полезных бактерий.
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Что нужно для улучшения состава микробиома:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Займитесь восстановлением кишечника. Это обязательное условие для здоровой, ровной, красивой и чистой кожи.
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Автор: Марина Настевич