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Дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону

Lite » Краса і здоров'я 19.11.2018 - 08:20
Дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону
Фото: (pixabay.com)

Вони багаті клітковиною і рослинним білком

Популярний дієтолог Світлана Фус розповіла, чи варто вживати макарони під час дієт. Вироби з твердих сортів пшениці вважаються досить корисними. Про це експерт повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Фус стверджує, що при спробах нормалізувати вагу, люди виключають макарони зі свого раціону. Хоча, насправді, є макарони, які не відносяться до розряду "шкідливого мучного".

"Перш за все хочу нагадати, що найбільш корисні макарони з твердих сортів пшениці. Калорійність їх у сухому вигляді становить 250-350 ккал на 100 г продукту. І це багатьох лякає. Кажуть: макарони дуже калорійні. Але хіба ми їмо макарони в сухому вигляді? Після варіння 100 г готових макаронів мають калорійність 130 ккал / 100 г і глікемічний індекс 40. А це трохи більше, ніж в 100 г готової гречаної, вівсяної або рисової каші",-стверджує експерт.

Макарони з твердих сортів багаті клітковиною і рослинним білком, містять вітаміни, мінерали і є джерелом складних вуглеводів. Крім того, практично не містять жирів.

Дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону

Скріншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

"Вживайте "правильні" макарони, в нормальних кількостях, не частіше ніж 2 рази в тиждень. Тоді вони не будуть перешкодою для нормалізації ваги", - підсумувала Світлана Фус.

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Відео: РБК-Україна

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