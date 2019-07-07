Диетолог назвала неожиданные причины избыточного веса

Лишние килограммы, оседающие на боках связаны с нарушениями в питании, которые порой мы сами не осознаем, считает диетолог Светлана Фус. Она выделила четыре коварных аспекта в питании, которые мы зачастую оставляем без должного контроля.

1. Неадекватно оцениваем объем съеденного.

Поэтому Светлана рекомендует завести дневник для записи дневного рациона. Это поможет контролировать не только количество, но и качество потребляемой пищи.

Иллюстративное фото: pexels.com

2. Приуменьшаем вред съеденного и выпитого.

Ошибочно считать, что бутылка сладкой газировки или маленький пакетик чипсов никак не повлияют на наш вес. Каждая калория, съеденная сверх нормы калорийности не пройдет бесследно — об этом не стоит забывать.

Иллюстративное фото: pexels.com

3. Не уделяем должного внимания физическим нагрузкам.

Именно физическая активность помогает повысить скорость обмена веществ в организме. Просто питаться подсчитывая калорийность не достаточно, такой подход не улучшит фигуру — спорт необходим. Только не нужно сразу бежать марафон - достаточно найти именно тот вид "движения", который понравится и будет вдохновлять. И сделать это частью своей повседневной жизни.

Иллюстративное фото: pexels.com

4. Ограничиваем себя в жирах, а их нужно есть.

В противном случае тело начнет переводить сначала углеводы, а затем и белок в запасы жира.

Иллюстративное фото: pexels.com

Напомним, что ранее мы писали о том, что специалист по диетологии призналась, о чем врут фитнес-блогеры. Она рассказала о модных нововведениях в сфере диетологии от новоиспеченных экспертов, которые могут навредить здоровью и не избавят от лишних килограммов.

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