Топ-5 оригинальных способов сжечь калории от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, какие привычные занятия помогут стать стройнее

Изнурительные тренировки в спортзале и отработка калорий на тренажерах – занятие эффективное, но далеко не всем по душе. К счастью, есть другие способы приятно и пользой провести время и при этом избавится от лишних кило. Диетолог Кристина Лобановская на странице в Instagram рассказала, как сжечь калории оригинальными способами.

Эксперт перечислила занятия, которые помогут стать стройнее, даже если вы об этом не знаете. Некоторые из них стали настолько привычными, что мы даже не задумываемся об их пользе. А зря!

Шоппинг

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ученые утверждают, что 30 минут активного шопинга сжигают около 100 ккал.

Уборка

Ваше отношение в корне изменится к ней, если вы узнаете, что наведение порядка в шкафу, мытье полов - помогают расходовать целых 300 ккал и делают вас стройнее.

Холод

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Да, не самое приятное ощущение, но кто мечтает тратить больше калорий - прохлада весьма полезна! Профессор Рональд Кан выяснил, что бурый жир в теле человека сжигается в несколько раз быстрее в условиях холода.

Непоседливость

Серия исследований специалистами из клиники Мэйо выяснила, что люди, которые ерзают, сидя на рабочем месте - тратят на целых 150 ккал больше, чем те, кто сидит спокойно.

Умственная активность

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Решение сложных задач увеличивает расход глюкозы в организме. Соответсвенно и ккал тратится больше.

Ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как питаться после щедрого застолья, чтобы лишние кило не отложились в проблемных местах.

Напомним, что эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина научила готовить эффективный кофейный скраб для тела.

Кстати, диетолог Елена Кален опубликовала азы древней техники похудения – тантрического питания.