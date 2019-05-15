Что действительно сделает ваш живот плоским: эксперт раскрыла правду

Специалист отметила, что все способы работают в комплексе
Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина ранее раскрыла мифы о том, что может помочь в желании добиться плоского животика - она назвала неэффективные методы, которые могут даже навредить. Что же тогда делать мечтающим стать обладательницей осиной талии? На своей странице в Instagram специалист перечислила способы, которые действительно работают - однако все это необходимо делать в комплексе.
При этом следует пересмотреть как свое питание, так и физические нагрузки, отметила Катя.
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Упражнение “вакуум”
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“Вакуум” пришел в фитнес из йоги. Это упражнение укрепляет поперечную мышцу живота, которая утягивает переднюю стенку и бока, делая живот плоским Выполнять строго на голодный желудок! В идеале - утром до завтрака. Или через 3 часа после еды.
ВАЖНО: “вакуум” не сжигает жир, а лишь укрепляет мышцы.
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Иллюстративное фото (instagram.com/tany_krasa)
Тренировки
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Локального жиросжигания не существует. Поэтому, чтобы убрать живот, придется худеть целиком.
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Чередование кардио- и силовых тренировок даст наилучший результат. 3-4 занятия в неделю по часу - оптимальный режим, при котором организм будет получать достаточную нагрузку и успевать восстанавливаться.
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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)
Дефицит калорий
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80% результата как при наборе массы, так и при сжигании жира - это питание. Если его не наладить - не помогут ни вакуум, ни массажи. И даже тренировки не будут эффективны. Именно поэтому я уделяю питанию такое внимание в своих проектах, постах и прямых эфирах.
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Дефицит калорий должен составлять 20% от вашей дневной нормы. И, разумеется, не забываем о том, что калории бывают разные. Сидеть в дефиците калорий, съедая по полторта в день - очень плохая идея.
Иллюстративное фото (pexels.com)
"Вот мы и вывели с вами секретную формулу плоского живота и тонкой талии: дефицит калорий + качественное питание + тренировки 3 раза в неделю + вакуум", - подытожила Медушкина.
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