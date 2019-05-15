Що справді зробить ваш живіт плоским: експерт розкрила правду

Експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина раніше розкрила міфи про те, що може допомогти у бажанні добитися плоского животика - вона назвала неефективні методи, які можуть навіть нашкодити. Що ж тоді робити тим, хто мріє стати володаркою осиної талії? На своїй сторінці в Instagram спеціаліст перерахувала способи, які дійсно працюють - проте все це необхідно робити у комплексі.

При цьому слід переглянути як своє харчування, так і фізичні навантаження, зазначила Катя.

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Вправа "вакуум"

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"Вакуум" прийшов у фітнес з йоги. Ця вправа зміцнює поперечний м'яз живота, який тягне передню стінку і боки, роблячи живіт плоским Виконувати строго на голодний шлунок! В ідеалі - вранці до сніданку. Або через 3 години після їжі.

ВАЖЛИВО: "вакуум" не спалює жир, а лише зміцнює м'язи.



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Ілюстративне фото (instagram.com/tany_krasa)

Тренування

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Локального жироспалювання не існує. Тому, щоб прибрати живіт, доведеться худнути цілком.

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Чергування кардіо - і силових тренувань дасть найкращий результат. 3-4 заняття в тиждень по годині - оптимальний режим, при якому організм буде отримувати достатнє навантаження і встигати відновлюватися.



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Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Дефіцит калорій

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80% результату як при наборі маси, так і при спалюванні жиру - це харчування. Якщо його не налагодити - не допоможуть ні вакуум, ні масажі. І навіть тренування не будуть ефективні. Саме тому я приділяю харчування таку увагу в своїх проектах, постах і прямих ефірах.

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Дефіцит калорій повинен становити 20% від денної норми. І, зрозуміло, не забуваємо про те, що калорії бувають різні. Сидіти в дефіциті калорій, з'їдаючи по півторту в день - дуже погана ідея.



Ілюстративне фото (pexels.com)

"Ось ми і вивели з вами секретну формулу плоского живота і тонкої талії: дефіцит калорій + якісне харчування + тренування 3 рази на тиждень + вакуум", - підсумувала Медушкина.

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