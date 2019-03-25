Девушка-волна: Анита Луценко показала упражнение для красивой осанки (видео)

Профессиональный фитнес-тренер и самая спортивная ведущая страны Анита Луценко с удовольствием делится с поклонниками видео и рекомендациями по похудению, правильному питанию и укреплению здоровья. Она неизменно мотивирует подписчиков собственными примером и демонстрирует на практике различные активности, которые легко можно повторить дома. Так, в Instagram тренер показала, как правильно делать упражнение для укрепления мышц спины и формирования красивой осанки.

Анита отметила, что позвоночник должен быть сильным и гибким, но для этого стоит потрудиться и научиться правильно выполнять полезное упражнение для его укрепления.

"Позвоночник должен быть сильным и гибким! Простое упражнение –волна. 10 раз 1 подход , получилось? Чем медленней сделаете, тем больше прочувствуете, где заблокировано и нескоординировано", - написала Луценко.

Также она дала парочку сопутствующих советов, как правильно выполнять упражнение, чтобы достигнуть максимального эффекта. В частности, тренер рассказала, как правильно дышать во время активности: "Вдох, когда лицо вверх и выдох, когда лицо вниз".

"Ради симметричности нагрузки 5 с одной ногой вперед, 5 с другой", - написала одна из подписчиц Аниты. Самой же Луценко более усовершенствованный вариант ее упражнения понравился: "Точно! И, конечно, в первой позиции будет легче, чем во второй".

Напомним, что Анита Луценко похвасталась тренировкой с супермоделью Адрианой Лимой. Их спортивная встреча произошла в Майами.

Ранее Анита Луценко рассказала, сколько чистой питьевой воды в день необходимо употреблять для красоты и здоровья.

Кстати, Анита Луценко научила, как укрепить внутренню часть бедра и избавиться от дряблости в этой проблемной зоне.