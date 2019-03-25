Дівчина-хвиля: Аніта Луценко показала вправу для красивої постави (відео)

Професійний фітнес-тренер і сама спортивна ведуча країни Аніта Луценко із задоволенням ділиться з шанувальниками відео і рекомендаціями по схудненню, правильному харчуванню та зміцненню здоров'я. Вона незмінно мотивує підписників власними прикладом і демонструє на практиці різні активності, які легко можна повторити вдома. Так, в Instagram тренер показала, як правильно робити вправи для зміцнення м'язів спини і формування гарної постави.

Аніта зазначила, що хребет повинен бути сильним і гнучким, але для цього варто потрудитися і навчитися правильно виконувати корисну вправа для його зміцнення.

"Хребет повинен бути сильним і гнучким! Проста вправа –хвиля. 10 раз 1 підхід, вийшло? Чим повільніше зробите, тим більше відчуєте, де заблоковано та некоординовано", - написала Луценко.

Також вона дала кілька супутніх порад, як правильно виконувати вправу, щоб досягти максимального ефекту. Зокрема, тренер розповіла, як правильно дихати під час активності: "Вдих, коли обличчя вгору і видих, коли обличчя вниз".

"Заради симетричності навантаження 5 з однією ногою вперед, 5 з іншою", - написала одна з підписниць Аніти. Самій же Луценко більш вдосконалений варіант її вправи сподобався: "Точно! І, звичайно, у першій позиції буде легше, ніж у другій".

Нагадаємо, що Аніта Луценко похвалилася тренуванням з супермоделлю Адріаною Лімою. Їх спортивна зустріч відбулася в Майамі.

Раніше Аніта Луценко розповіла, скільки чистої питної води у день необхідно вживати для краси і здоров'я.

До речі, Аніта Луценко навчила, як зміцнити внутрішню частину стегна і позбутися від дряхлості у цій проблемній зоні.