Что делать, если после тренировки болят мышцы: простые советы

Эксперт по похудению рассказала, что делать с крепатурой
Если вы новичок в фитнесе и столкнулись с такой проблемой, как в боль в мыщцах после тренировки - не стоит пугаться, это вполне нормально. О том, как бороться с этим явлением и почему так происходит, рассказала эксперт по похудению Катя Медушкина на своей странице в Instagram.
Боль в мышцах возникает, если:
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Эта боль возникает из-за микротравм в мышцах. После тренировки они восстанавливаются, и через пару дней боль проходит. Явление это абсолютно НОРМАЛЬНОЕ.
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀
Если вы только знакомитесь со спортом, то со временем заметите – боль после тренировок мучает вас все реже. Если после прошлой тренировки мышцы сильно болят – следующую можно заменить растяжкой. Все нужно делать мягко, плавно, не тянуть через боль.
Посттренировочную боль можно минимизировать:
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Иллюстративное фото: (pexels.com)
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Иллюстративное фото: (pexels.com)
Когда из-за боли СТОИТ беспокоиться:
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Напомним, эксперт по похудению Катя медушкина назвала эффективные упражнения, которые укрепят спину.
Кстати, эксперт по похудению Катя Медушкина развенчала мифы, которые распространяют фитнес-блогеры.
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