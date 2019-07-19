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Что делать, если после тренировки болят мышцы: простые советы


Эксперт по похудению рассказала, что делать с крепатурой

Если вы новичок в фитнесе и столкнулись с такой проблемой, как в боль в мыщцах после тренировки - не стоит пугаться, это вполне нормально. О том, как бороться с этим явлением и почему так происходит, рассказала эксперт по похудению Катя Медушкина на своей странице в Instagram.

Боль в мышцах возникает, если:

  • вы никогда не занимались спортом
  • был большой перерыв в нагрузках
  • нагрузка была сильно увеличена
  • у вас новая программа и упражнения, которых вы раньше не выполняли


Эта боль возникает из-за микротравм в мышцах. После тренировки они восстанавливаются, и через пару дней боль проходит. Явление это абсолютно НОРМАЛЬНОЕ.


Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Если вы только знакомитесь со спортом, то со временем заметите – боль после тренировок мучает вас все реже. Если после прошлой тренировки мышцы сильно болят – следующую можно заменить растяжкой. Все нужно делать мягко, плавно, не тянуть через боль.

Посттренировочную боль можно минимизировать:

  • обязательно делайте разминку и заминку. Важно как “войти” в тренировку, так и “выйти” из нее
  • примите после тренировки горячий душ – регенерация тканей будет проходить быстрее

Иллюстративное фото: (pexels.com)

  • занимайтесь регулярно, без длительных перерывов
  • подключите растяжку 1-2 раза в неделю, если вы активно занимаетесь и у вас много силовых тренировок


Иллюстративное фото: (pexels.com)

Когда из-за боли СТОИТ беспокоиться:

  • боль возникает внезапно, без повода
  • есть припухлость тканей или покраснение
  • вы чувствуете ограничение в движении, щелчки или треск в суставе
  • боль усиливается с каждым днем
  • боль не проходит больше недели

Напомним, эксперт по похудению Катя медушкина назвала эффективные упражнения, которые укрепят спину.

Кстати, эксперт по похудению Катя Медушкина развенчала мифы, которые распространяют фитнес-блогеры.

 


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