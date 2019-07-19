Що робити, якщо після тренування болять м'язи: прості поради

Якщо ви новачок у фітнесі і зіткнулися з такою проблемою, як в біль в м'язах після тренування - не варто лякатися, це цілком нормально. Про те, як боротися з цим явищем та чому так відбувається, розповіла експерт по схудненню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram.

Біль в м'язах виникає, якщо:

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ви ніколи не займалися спортом

була велика перерва в навантаженнях

навантаження було сильно збільшене

у вас нова програма і вправи, які ви раніше не виконували

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Ця біль виникає через мікротравм в м'язах. Після тренування вони відновлюються, і через кілька днів біль проходить. Це абсолютно НОРМАЛЬНЕ явище.



Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Якщо ви тільки знайомитеся зі спортом, то з часом помітите – біль після тренувань мучить вас все рідше. Якщо після минулого тренування м'язи сильно болять – таку можна замінити розтяжкою. Все потрібно робити м'яко, плавно, не тягнути через біль.

Посттренувальний біль можна мінімізувати:

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обов'язково робіть розминку і заминку. Важливо як "увійти" до тренування, так і "вийти" з нього

прийміть гарячий душ після тренування – регенерація тканин буде проходити швидше

Ілюстративне фото: (pexels.com)

займайтеся регулярно, без тривалих перерв

підключіть розтяжку 1-2 рази в тиждень, якщо ви активно займаєтеся і у вас багато силових тренувань

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Ілюстративне фото: (pexels.com)

Коли через біль ВАРТО турбуватися:

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біль виникає раптово, без приводу

є припухлість тканин або почервоніння

ви відчуваєте обмеження в русі, клацання або тріск у суглобі

біль посилюється з кожним днем

біль не проходить більше тижня

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