Делаем косметическую маску для лица дома из компонентов, что всегда есть под рукой

Маска с яичным белком

Такая маска подойдет для кожи, склонной к высыпаниям. Яичный белок - это хороший компонент, который поможет проблемной коже.

Для приготовления нужно во взбитый белок добавить лимонный сок, а затем нанести смесь на кожу. Держать нужно не более 20 минут.

Маска из меда и яблока

Такая смесь поможет сделать вашу кожу мягче, избавит от черных пятнышек.

Для создания этой маски вам понадобится небольшое яблоко и 5 чайных ложек жидкого меда. Яблоко потрите на терке и смешайте с медом. На лице смесь можно держать до 1,5 часа, а смывать нужно холодной водой.

Кефирная маска

Смесь смягчает и питает кожу лица, помогает бороться с акне.

Для приготовления нужно взять жидкий мед и сок лимона в равных частях, и вдвое больше кефира, это все нужно смешать. Затем массирующими движениями нанести на лицо. Через 10 минут маску нужно смыть с помощью воды.

Маска на основе зелени

Такая маска поможет омолодить кожу. Возьмите любую свежую зелень: укроп, щавель, крапиву, мать-и-мачеху. Взбейте ее в кашицу и нанесите на кожу лица на 10-15 минут. Смывать надо теплой или холодной водой.

Маски на основе фруктов (овощей)

Основным компонентом такой смеси может стать пюре яблока, клубники, банана или сок моркови. В них компонентов можно добавлять растительные эфирные масла. Все компоненты нужно смешать и нанести на лицо на 20-25 минут.