Делаем косметическую маску для лица дома из компонентов, что всегда есть под рукой

Косметические маски для лица можно легко заменить домашними средствами, когда доступ к специальным магазинам и товарам ограничен.
Как навести красоту дома, читайте ниже в нашем материале Lite.
Маска с яичным белком
Такая маска подойдет для кожи, склонной к высыпаниям. Яичный белок - это хороший компонент, который поможет проблемной коже.
Для приготовления нужно во взбитый белок добавить лимонный сок, а затем нанести смесь на кожу. Держать нужно не более 20 минут.
Маска из меда и яблока
Такая смесь поможет сделать вашу кожу мягче, избавит от черных пятнышек.
Для создания этой маски вам понадобится небольшое яблоко и 5 чайных ложек жидкого меда. Яблоко потрите на терке и смешайте с медом. На лице смесь можно держать до 1,5 часа, а смывать нужно холодной водой.
Кефирная маска
Смесь смягчает и питает кожу лица, помогает бороться с акне.
Для приготовления нужно взять жидкий мед и сок лимона в равных частях, и вдвое больше кефира, это все нужно смешать. Затем массирующими движениями нанести на лицо. Через 10 минут маску нужно смыть с помощью воды.
Маска на основе зелени
Такая маска поможет омолодить кожу. Возьмите любую свежую зелень: укроп, щавель, крапиву, мать-и-мачеху. Взбейте ее в кашицу и нанесите на кожу лица на 10-15 минут. Смывать надо теплой или холодной водой.
Маски на основе фруктов (овощей)
Основным компонентом такой смеси может стать пюре яблока, клубники, банана или сок моркови. В них компонентов можно добавлять растительные эфирные масла. Все компоненты нужно смешать и нанести на лицо на 20-25 минут.
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