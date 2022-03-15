Робимо косметичну маску для обличчя вдома з компонентів, що завжди є під рукою

Маска з яєчним білком

Така маска підійде для шкіри, схильної до висипань. Яєчний білок - це хороший компонент, який допоможе проблемній шкірі.

Для приготування потрібно у збитий білок додати лимонний сік, а потім нанести суміш на шкіру. Тримати потрібно не більше 20 хвилин.

Маска з меду і яблука

Така суміш допоможе зробити вашу шкіру м'якшою, позбавить від чорних цяток.

Для створення цієї маски вам знадобиться невелике яблуко та 5 чайних ложок рідкого меду. Яблуко потріть на терці та змішайте з медом. На обличчі суміш можна тримати до 1,5 години, а змивати потрібно холодною водою.

Кефірна маска

Суміш пом'якшує та живить шкіру обличчя, допомагає боротися з акне.

Для приготування потрібно взяти рідкий мед і сік лимона в рівних частинах, і вдвічі більше кефіру, це все потрібно змішати. Потім масажними рухами нанести на обличчя. Через 10 хвилин маску потрібно змити за допомогою води.

Маска на основі зелені

Така маска допоможе омолодити шкіру. Візьміть будь-яку свіжу зелень: кріп, щавель, кропиву, мати-й-мачуху. Збийте її в кашку і нанесіть на шкіру обличчя на 10-15 хвилин. Змивати треба теплою чи холодною водою.

Маски на основі фруктів (овочів)

Основним компонентом такої суміші може стати пюре яблука, полуниці, банана або сік моркви. До них компонентів можна додавати рослинні ефірні олії. Всі компоненти потрібно змішати і нанести на обличчя на 20-25 хвилин.