Як відчувати себе королевою: секрети краси Ганни Різатдінової

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка розповіла, що допомагає їй завжди бути на висоті

Фіналістка Танців з зірками 2019 Ганна Різатдінова - безумовно, одна з найбільш привабливих і популярних учасниць проекту. Гімнастка володіє ефектною і витонченою красою, що вже говорити про її струнку та граціозну фігуру. Після закінчення шоу спортсменка знялася для грудневого випуску глянцевого видання Harper's Bazaar Ukraine і підкорила стильними і часом відвертими образами. Ганна поділилася з ELLE своїми секретами краси і розповіла, що допомагає їй відчувати себе красивою і щасливою.

Різатдінова зізналася, що багато щастя в її життя приносить коханий синочок.

"Мої очі сяють, коли я щаслива. Спілкування з сином, кохані люди поруч, повноцінний сон — це те, що робить мене відпочилою і повною сил. Коли я мотивую молоде покоління своїм прикладом — це також надихає і мене", - говорить гімнастка.

Розкрила вона і свої ритуали, які допомагають бути в формі і добре виглядати.

"Я кожен день думаю про свою красу і дотримуюся спеціальних ритуалів. Наприклад, від моєї ваги залежить сніданок, тому ранок я починаю завжди з зважування. Незважаючи на щільний графік тренувань, додатково виконую йога-комплекс. Щодня доглядаю за своєю шкірою, намагаюся збалансовано харчуватися і багато рухатися, щоб тіло було в ідеальному стані. Ввечері рано лягаю спати, щоб прокинутись м'якою та свіжою. Я відчуваю себе красивою, коли у мене є енергія. Тоді я можу буквально гори звернути", - зазначила Ганна.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Знаменитість також розповіла, як формує святковий образ - адже зовсім скоро Новий рік і Різдво.

"Він залежить від цілого комплексу речей: одягу, зачіски, макіяжу. Святковий образ неможливий без веселого настрою і позитивного настрою. Я завжди в будь-який look вношу маленькі деталі, які надають мені особливого шарму. Це може бути кільце, сережки або будь-який інший цікавий аксесуар", - розповіла спортсменка.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Що стосується улюбленого одягу - це змінюється в залежності від ситуації.

"Все залежить від ситуації. У мене активний спосіб життя, багато подорожей і тренувань. Я часто ношу спортивний одяг і відчуваю себе в ньому ідеально. Головне при цьому добре виглядати. Також я дуже люблю вечірні плаття та взуття на шпильці. У такому образі кожна жінка відчуває себе королевою", - вважає Різатдінова.

Звичайно, до новорічної ночі вона готується по-особливому.

"Новорічна ніч — це час веселощів і чарівництва, якого чекають всі. Тому, звичайно, без вечірнього макіяжу не обійтися. Образ повинен бути яскравим і трохи таємничим. Як правило, я використовую свої улюблені beauty-засоби: тональну основу, помаду для губ, туш для вій, тіні, рум'яна, підбираючи більш яскраві кольори, ніж зазвичай", - поділилася Ганна.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, Анна Різатдінова захопила стильним виходом у світ з партнером по Танцях з зірками Олександром Прохоровим.