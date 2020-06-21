Чек-лист привычек, чтобы развить любовь к себе

Иллюстративное фото (pexels.com)

Секрет женской привлекательности - в любви к себе и своему телу

Вы замечали, что статусные мужчины выбирают разных женщин: высоких и низкого роста, худых и полненьких. Но в их избранницах определенно есть искра, радость жизни. Такие женщины транслируют удовольствие, их энергия притягивает и мужчин и взгляды окружающих.

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Секрет в их любви к себе, своему телу, своей женственности. Развивая эти чувства в себе, вы легче пройдете путь до своего идеального веса, и вообще легче совершите любые изменения в жизни. Нутрициолог Светлана Никитчук поделилась в Instagram чек-листом привычек, которые помогут развить любовь к себе:

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1. Уделяйте внимание началу дня.

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Это могут быть сладкие потягушки, небольшая зарядка, добрые пожелания и комплименты себе и своему телу.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Проявляйте внимание к своей внешности.

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Замечали, как меняется ваше состояние, когда у вас легкий макияж и прическа, аккуратный маникюр, когда на вас красивое нижнее белье, пусть его никто и не видит.

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3. Практика 15 минут.

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Каждый день уделяйте 15 минут, чтобы побаловать себя чем-то новым: особенной медитацией, ароматным чаем, любимой музыкой, расслабленным танцам, массажу стоп, любимой книге и т.д.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Заведите дневник благодарности.

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Выписывайте по итогу дня хотя бы три благодарности к себе. За то, как вы провели время, за то, с кем общались, что нового узнали. Благодарности могут повторяться, главное - вы привыкните выделять вниманием позитивные моменты.

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5. Засыпайте с улыбкой.

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Вы замечали, что трудно одновременно и хмуриться и улыбаться? Засыпая, улыбнитесь себе и отпустите все переживание. Здоровый спокойный сон даст энергию новому дню!.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Автор: Lite