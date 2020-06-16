Не делай так: 7 ошибок в макияже, которые заметно старят

Иллюстративное фото (pexels.com)

Непарвильно подобранная косметика может заставить вас выглядеть старше своих лет

Многие девушки не любят появляться на публике без макияжа - ведь с его помощью можно стать увереннее в себе, подчеркнуть свои достоинства и скрыть то, что не нравится. Однако иногда неправильно подобранная косметика или бьюти прием могут сыграть против вас и в результате визуально добавить несколько лишних лет. Портал Glam Wish составил список частых ошибок в мейкапе, которых следует избегать, ведь они заметно вас старят.

7 самых распространенных ошибок в макияже:

№1 Перебор с тональной основой

В стремлении создать идеально матовую кожу лица и скрыть все-все недостатки, многие в итоге делают только хуже. При нанесении слишком толстого слоя тонального средства (да еще и с неправильно подобранным тоном), вы в конечном итоге лишь подчеркнете даже самые мелкие морщинки. И добавите себе пять лишних лет.

Чтобы избежать этого, визажисты советуют воздержаться от тяжелого “тональника” и его толстых слоев. Скрывать недостатки лучше с помощью консилера, который обладает легкой полупрозрачной текстурой. Консилер легко сливается с другими тональными средствами. Кроме того, консилер увлажняет кожу, из-за чего она будет смотреться более свежей.

№2 Перебор с тушью на нижнем веке

Использование туши для подкрашивания ресниц на нижнем веке может придать вашему взгляду дополнительной выразительности. С другой стороны, нанесение слишком большого количества туши на “нижние” ресницы подчеркивает морщины вокруг глаз. Независимо от того, насколько маленькие эти морщины — густая тушь выделит их! Также прокрашивая ресницы на нижнем веке, сложно избежать эффекта “паучьих лапок”. А это всегда старит!

Иллюстративное фото (instagram.com/thisisglamwish)

№3 Выбор слишком темной помады

Без сомнения, одна только помада способна творить чудеса. Достаточно подкрасить губы яркой красной помадой — вы готовы к вечернему выходу. Подберите трендовый в последнее время темный винный оттенок — и будете роковой леди-вамп. Однако именно помады темного оттенка зачастую играют злую шутку. Особенно внимательными следует быть женщинам с от природы узкими губами, а также слишком светлой кожей лица. Лучше использовать слегка розоватый полупрозрачный блеск.

Иллюстративное фото (instagram.com/thisisglamwish)

№4 Нанесение темных теней на все верхнее веко

Темные тени наносят лишь на внешние уголки века, тщательно растушевывая их, чтобы сделать глаза более выразительными. Избегайте нанесение темных теней на всю область верхнего века. От этого взгляд будет выглядеть усталым и “тяжелым”.

№5 Чрезмерное использование черной подводки для век

Из ошибок в макияже — нанесение темного карандаша для глаз на нижнюю линию века. Что визуально делает ваши глаза узкими. Лучше слегка наносите карандаш на линию роста ресниц.

Иллюстративное фото (instagram.com/thisisglamwish)

№6 Нанесение румян на яблочки щек

Во-первых, попрощайтесь с темными и насыщенными цветами! Обращайте внимание на более светлые тона: бледно-розовый или персиковый. Во-вторых, не наносите румяна на яблочки щек. Выглядит это театрально, а также добавляет лицу “кукольности”. И чем женщина старше, тем более неуместно это выглядит. Вместо того, чтобы пытаться подчеркнуть центральную зону щек, нанесите румяна на верхнюю линию скул — под яблочками щек. Использование мягких и естественных тонов сделает ваше лицо моложе и придаст ему романтический блеск. Кроме того, нанесение румян на скулы имеет эффект лифтинга.

Иллюстративное фото (instagram.com/thisisglamwish)

№7 “Брови Брежнева”

Так называемые соболиные брови — ведущий тренд в макияже последние несколько лет. Среди ошибок в макияже — использование слишком темного карандаша для бровей может сделать ваше лицо слишком грубым и старым. Более разумно использовать карандаш на тон светлее, чем ваш естественный цвет бровей.

Иллюстративное фото (instagram.com/thisisglamwish)

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Автор: Lite