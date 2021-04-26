Разреши себе быть красивой: бьюти-эксперт дала украинкам действенные советы по уходу за собой

Правила ежедневного ухода

С чего начинать утро?

Прежде, чем приступить к завтраку, начните свое утро со стакана воды и контрастного душа. Это поможет вам быстрее проснуться, улучшит кровообращение и состояние кожи, и подарит бодрость на весь день.

Следующий этап - зарядка. Рекомендую делать легкую разминку и 20 прыжков вверх. Таким образом вы улучшите физическую форму и активно включитесь в рабочий процесс.

Завтракать рекомендуется не ранее, чем через 20 минут после окончания утренней зарядки. Правильный завтрак - основа продуктивного и энергичного дня, и тут чашкой ароматного кофе вам точно не обойтись. Завтрак должен быть питательным и полезным.

Также, для общего укрепления организма, можно начать принимать различные добавки и витамины, предварительно проконсультировавшись со своим врачом.

Обязательные утренние ритуалы красоты

Основа утреннего ритуала - поэтапное умывание, которое включает в себя:

очищение

тонизацию

легкое увлажнение кожи

Очищение

Ключевой этап перед основным уходом, во время которого мы убираем излишки накопившегося за ночь себума и подготавливаем кожу к увлажнению.

Правильно выбранное средство для умывания - это 90% успеха в эффективности ухода.

Тонизация

Тонеры и лосьоны для лица нейтрализуют воздействие свободных радикалов и тяжелых металлов (которые содержатся в нашей, к сожалению, не идеальной водопроводной воде), а также восстанавливают кислотно-щелочный баланс кожи. К тому же, этот этап подготавливает кожу к последующему уходу, так как хорошо тонизированная кожа становится более восприимчивой к кремам и сывороткам.

Увлажнение и защита

Насытить кожу влагой и защитить её от вредного воздействия окружающей среды - это самое значимое для кожи во время утреннего ухода.

Качественное увлажнение предотвращает преждевременное старение и дарит коже здоровый внешний вид.

Кожа вокруг глаз является самой тонкой и чувствительной, поэтому важно уделять ей максимальное внимание, используя патчи, как SOS-средство. Не забываем про различные эффективные крема, которые ухаживают за этой важной областью нашей кожи.

Фото: Эльмира Мехтиева (из личного архива)

Как сохранить свежесть лица, если вы спали всего несколько часов

Ночь - период восстановления красоты и сил, но, к счастью, существует несколько хитростей, которые помогут создать иллюзию полноценного отдыха.

Хитрость №1

Первым делом, нужно тщательно умыться и нанести маску SOS-эффекта.

Такая маска поможет в кратчайшие сроки увлажнить кожу лица и придать ей свежий и здоровый вид.

Хитрость №2

Существуют специальные капли для отбеливания и сияния глаз.

Они способствуют устранению красноты и отеков, а также хорошо маскируют уставший вид. Главное, не злоупотреблять этим, так как они вызывают привыкание и быстро становятся неэффективными.

Ну и конечно же, не забываем про хитрость №3.

Кофе. Одна чашечка вполне поможет вам взбодриться и настроиться на хорошую работу.

Уходовые средства, которые должны быть в сумочке каждой женщины

Выбирая набор средств для ежедневного использования, стоит ориентироваться на сезон, личные предпочтения и потребности кожи. В каждой сумочке, как минимум, должна лежать небольшая косметичка, которая вместит в себя самые необходимые средства.

Не обязательно носить с собой всю вашу косметику, однако важно иметь при себе несколько вещей, которые помогут скорректировать макияж в течение дня.

Содержимое дамской сумочки обязательно должно вмещать в себя:

Пудру

Для быстрого выравнивания цвета лица и маскировки мелких недостатков.

Крем для рук

Просто незаменимое средство для любой женщины, особенно если вы обладательница сухой кожи.

Духи в миниатюре

Достаточно иметь при себе небольшой флакончик, чтобы в любой момент обновить любимый аромат.

Помаду или увлажняющий бальзам для губ

Накрашенные губы добавят вашему образу лоска, а бальзам поможет обеспечить им сияние и необходимое увлажнение.

Карманное зеркальце и расческа

Наши незаменимые помощники в любой ситуации, когда срочно нужно поправить макияж или прическу.

Антисептик и влажные салфетки

Возможность помыть руки есть не всегда, и в этом случае они могут здорово вас выручить.

Маленькая бутылка воды

Для поддержания водного баланса, укрепления иммунной системы и улучшения состояния кожи.

Фото: Эльмира Мехтиева (из личного архива)